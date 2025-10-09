Villarreal-Barcellona a Miami: la Liga paga il volo ai tifosi di casa e rimborsa gli abbonati

I calciatori però non apprezzano. Dopo lo sfogo di Rabiot riguardo Milan-Como in Australia ("È assurdo") anche un leader del Barcellona come Frankie De Jong ha dato un giudizio negativo a questo esperimento: "Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d'accordo", ha dichiarato il capitano dei blaugrana dal ritiro dell'Olanda, dicendosi convinto che giocare all'estero falsi il campionato: "Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori", ha aggiunto il centrocampista: "I club verranno pagati, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d'accordo".