Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
L'INIZIATIVA

Villarreal-Barcellona a Miami: la Liga paga il volo ai tifosi di casa e rimborsa gli abbonati

I vertici del campionato spagnolo hanno assicurato compensazioni per i tifosi del sottomarino giallo: viaggio gratis e sconti sull'abbonamento per chi non volerà negli Usa

09 Ott 2025 - 12:00

Dopo Milan-Como a Perth, la Uefa ha dato il via libera anche a giocare Villarreal-Barcellona a Miami. La Liga ha già ufficializzato l'evento pubblicando un lungo comunicato in cui si spiegano i protagonisti di questo traguardo storico spiegano cos'abbia spinto i vertici del calcio spagnolo a portare una partita negli Usa: "Questa partita rappresenta un passo storico che porta la Liga e il calcio spagnolo a un livello completamente nuovo. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione può suscitare, ma è importante contestualizzarla: si tratta di una sola gara su 380 che compongono la stagione. LaLiga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, molti dei quali seguono con passione le proprie squadre e meritano l’opportunità di vederle dal vivo almeno una volta. Questa partita serve ad avvicinare il nostro calcio ai tifosi globali, senza compromettere l’impegno verso coloro che lo vivono ogni settimana negli stadi in Spagna", ha dichiarato Javier Tebas, presidente della Liga.

Leggi anche

Milan-Como si giocherà in Australia: c'è il via libera della Uefa

"Per il Villarreal questa è un’opportunità unica per crescere ulteriormente e rafforzare la propria presenza in un mercato importante come quello statunitense. Con questa iniziativa possiamo raggiungere tifosi in altre parti del mondo e continuare a espandere il marchio sia del club che della Liga. Sappiamo che giocare questa partita lontano da casa avrà un impatto sui nostri abbonati, per questo stiamo mettendo in atto misure concrete e significative per compensarli. Siamo sicuri che sarà un’esperienza straordinaria", ha commentato Fernando Roig, presidente del Villarreal.

Come specificato nella nota, questo traguardo è arrivato dopo "anni di dialogo e coordinamento tra tutte le parti coinvolte ed è frutto di una richiesta diretta dei club partecipanti, con il sostegno della Liga. L’obiettivo è promuovere la crescita internazionale, ampliare la base globale di tifosi e rafforzare la posizione della Liga come una delle competizioni più importanti al mondo, preservandone al contempo l’integrità. L’iniziativa permetterà inoltre ai milioni di tifosi statunitensi della Liga di vivere un’esperienza dal vivo, mantenendo le radici della competizione saldamente in Spagna".

Leggi anche

Rabiot sbotta: "Milan-Como in Australia? Assurdo fare tutti quei chilometri per una partita di A"

Per quanto riguarda i tifosi, viene specificato come la Liga "riafferma il proprio impegno verso i tifosi spagnoli. La partita sarà trasmessa in diretta attraverso i canali ufficiali, con contenuti aggiuntivi per migliorare l’esperienza di visione. Sono state inoltre previste misure di compensazione per gli abbonati del club di casaI tifosi del Villarreal potranno viaggiare gratuitamente a Miami per assistere all’incontro. Chi sceglierà di non partecipare riceverà uno sconto del 30% sull’abbonamento, come gesto di ringraziamento per il continuo sostegno e la fedeltà. In vista dell’evento, negli Stati Uniti si terranno una serie di esperienze dedicate ai fan, per consentire loro di entrare in contatto con l’universo della Liga e vivere l’emozione oltre la partita stessa".

Leggi anche
Milan-Como del 15 marzo 2025

Milan-Como in Australia vale 12 milioni. Tutte le squadre di Serie A riceveranno soldi

I calciatori però non apprezzano. Dopo lo sfogo di Rabiot riguardo Milan-Como in Australia ("È assurdo") anche un leader del Barcellona come Frankie De Jong ha dato un giudizio negativo a questo esperimento: "Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d'accordo", ha dichiarato il capitano dei blaugrana dal ritiro dell'Olanda, dicendosi convinto che giocare all'estero falsi il campionato: "Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori", ha aggiunto il centrocampista: "I club verranno pagati, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d'accordo". 

villarreal
barcellona
miami
liga
tifosi
aereo
abbonamento

Liga

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Villarreal-Barcellona a Miami: la Liga paga il volo ai tifosi di casa e rimborsa gli abbonati

Dopo la Serie A emigra anche la Liga: ufficiale Villarreal-Barcellona il 20 dicembre a Miami

Il Barcellona crolla a Siviglia: primo stop per Flick. A segno anche Alexis Sanchez

Il Barcellona non sbaglia: rimonta la Real Sociedad e balza in testa

Estasi Atletico nel derby, cala il pokerissimo e umilia il Real: primo ko per Xabi Alonso

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

I più visti di Calcio Estero

Il Marocco scende in piazza contro gli investimenti nel calcio. Coppa d'Africa a rischio?

ChatGpt sbarca nel calciomercato e sostituisce l'agente: "L'ho usata per negoziare il mio contratto"

Super Champions, Ceferin categorico: "Non organizzeremo mai torneo per soli 12 club"

Kessiè

Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

Valentin Carboni, crociato ko e stagione finita. Inter, addio ai 36 mln del riscatto?

Liga, Tebas va all'attacco: "Manchester City e PSG imbrogliano da anni"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:51
Serie A, respinto il reclamo del Como: confermate squalifiche per Jesus Rodriguez e Fabregas
12:48
Oysho Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia agli ottavi: domani la sfida a Esbri e 'Capitan America' Ruiz
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho
12:56
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho
Controllo spettacolare di Kvara
12:56
Controllo spettacolare di Kvara
12:41
Chi è più decisivo nei big match? La classifica dei giocatori di A dal 2022/23