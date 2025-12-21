Vinicius, la notte della frattura: il Bernabeu lo fischia, lui toglie la maglia del Real dai social

Tutto è accaduto al minuto 83. Quando il quarto uomo ha alzato il tabellone luminoso indicando l'uscita del brasiliano, è scattata una bordata di fischi senza precedenti. Vinicius, che indossava la fascia di capitano (in assenza di Carvajal e Valverde), ha attraversato il campo per cederla a Courtois accompagnato da una colonna sonora inequivocabile. I motivi della rabbia sono molteplici: c'è chi non gli perdona un digiuno da gol che dura ormai da 17 partite (tra club e nazionale), chi critica il suo atteggiamento e chi non ha dimenticato l'immagine di lui che rideva in panchina dopo la sconfitta di Talavera in Coppa del Re. Vinicius ha incassato il colpo senza fare gesti, scambiando solo un abbraccio con Xabi prima di sedersi.