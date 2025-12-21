Vinicius, la notte della frattura: il Bernabeu lo fischia, lui toglie la maglia del Real dai social

Vinicius risponde ai tifosi del City: "Visto lo striscione ho fatto una grande gara"
Gelo totale tra Vinicius e il Real Madrid: il Bernabeu lo fischia sonoramente, lui reagisce togliendo la maglia blanca dalla foto profilo socialdi Stefano Fiore
Quella che doveva essere una serata come tante si è trasformata in un punto di non ritorno, forse decisivo, nella storia tra Vinicius e il Real Madrid. Il Santiago Bernabeu, tempio esigente ma che lo ha spesso protetto, ha emesso la sua sentenza: il pubblico ha scaricato il brasiliano fischiandolo sonoramente. Una contestazione che riapre clamorosamente gli interrogativi sul futuro del numero 7 a Madrid.
Tutto è accaduto al minuto 83. Quando il quarto uomo ha alzato il tabellone luminoso indicando l'uscita del brasiliano, è scattata una bordata di fischi senza precedenti. Vinicius, che indossava la fascia di capitano (in assenza di Carvajal e Valverde), ha attraversato il campo per cederla a Courtois accompagnato da una colonna sonora inequivocabile. I motivi della rabbia sono molteplici: c'è chi non gli perdona un digiuno da gol che dura ormai da 17 partite (tra club e nazionale), chi critica il suo atteggiamento e chi non ha dimenticato l'immagine di lui che rideva in panchina dopo la sconfitta di Talavera in Coppa del Re. Vinicius ha incassato il colpo senza fare gesti, scambiando solo un abbraccio con Xabi prima di sedersi.
Se la reazione in campo è stata composta, quella "digitale" è stata immediata e rumorosa, alimentando le voci di un addio. Appena rientrato negli spogliatoi, Vinicius ha modificato la sua immagine del profilo Instagram: via la foto con la maglia del Real Madrid, sostituita da uno scatto con la divisa del Brasile. Non solo: il giocatore ha pubblicato un post con la fascia di capitano accompagnato da una didascalia criptica, composta solo da tre puntini di sospensione ("..."). L'episodio di ieri sera non è solo la chiusura di un anno complicato, ma potrebbe essere l'inizio della fine della sua avventura madrilena.
