Chi è Tahirys Dos Santos: il 19enne del Metz che ha sfidato il fuoco di Crans-Montana per salvare la fidanzata

A Tahirys Dos Santos, giovane talento in forza al Metz, la notte di Capodanno ha chiesto molto più che pensare al calcio: ha chiesto di scegliere in una frazione di secondo tra la propria salvezza e quella della persona amata. E lui non ha avuto dubbi. La storia che emerge dal rogo del "Constellation" a Crans-Montana non è solo cronaca di una tragedia, ma la radiografia del carattere di un ragazzo. Tahirys si trovava al pianterreno, era riuscito a guadagnare l'uscita. Era salvo. Ma nel caos di quegli istanti, realizzare che la sua fidanzata era rimasta intrappolata all'interno è bastato per fargli fare dietrofront. Senza esitazione, si è rifiondato nell'inferno di fuoco e fumo. "Oltre a essere una vittima, è un eroe, questo è fuori dubbio", ha sentenziato il suo agente Christophe Hutteau a BFMTV.