Bufera social sul baby-fenomeno Karl: "Il Bayern è speciale, ma sogno il Real"

"Il Bayern è un club molto, molto grande in ogni caso, ed è un sogno giocare qui" ha esordito il ragazzo, prima di sganciare la bomba: "Ma un giorno mi piacerebbe sicuramente andare al Real Madrid. È il club dei miei sogni". Resosi forse conto della gravità dell'affermazione, il 17enne ha provato a metterci una toppa con un'ingenuità quasi tenera: "Ma questo rimane tra noi, eh!". Una richiesta impossibile, dato che l'evento era ripreso dalle telecamere di Sky Sport Germania e le sue parole sono rimbalzate in tempo reale su tutti i notiziari sportivi. A nulla è servito il tentativo finale di recupero ("Ovviamente il Bayern è qualcosa di molto, molto speciale").