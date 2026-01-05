Bufera social sul baby-fenomeno Karl: "Il Bayern è speciale, ma sogno il Real"

Il 17enne Lennart Karl scivola sulla domanda dei tifosi del Bayern durante la festa di Capodanno: bufera social
L'onestà è una virtù, ma nel calcio può trasformarsi rapidamente in un incidente diplomatico. Ne sa qualcosa Lennart Karl, l'ultima stella nascente del Bayern Monaco, che ha inaugurato il 2026 con una gaffe cheha creato una bufera social innescata dai tifosi bavaresi.
Tutto è accaduto durante il tradizionale tour di Capodanno che i giocatori del Bayern riservano ai fan club. Karl, centrocampista classe 2008 che solo lo scorso ottobre aveva scritto la storia diventando il più giovane marcatore di sempre del club in Champions League, si è però tradito durante una sessione di domande e risposte. Un tifoso gli ha chiesto se, al di là del Bayern, avesse un "club dei sogni" nel cassetto.
"Il Bayern è un club molto, molto grande in ogni caso, ed è un sogno giocare qui" ha esordito il ragazzo, prima di sganciare la bomba: "Ma un giorno mi piacerebbe sicuramente andare al Real Madrid. È il club dei miei sogni". Resosi forse conto della gravità dell'affermazione, il 17enne ha provato a metterci una toppa con un'ingenuità quasi tenera: "Ma questo rimane tra noi, eh!". Una richiesta impossibile, dato che l'evento era ripreso dalle telecamere di Sky Sport Germania e le sue parole sono rimbalzate in tempo reale su tutti i notiziari sportivi. A nulla è servito il tentativo finale di recupero ("Ovviamente il Bayern è qualcosa di molto, molto speciale").
L'episodio ha spaccato in due l'ambiente. Se i tifosi presenti in sala hanno accolto la confessione con una risata bonaria, la reazione del web è stata di tutt'altro tenore. Molti sostenitori bavaresi hanno interpretato le parole di Karl come una mancanza di rispetto e di lealtà al Bayern.