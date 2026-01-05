Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
il caso

Bufera social sul baby-fenomeno Karl: "Il Bayern è speciale, ma sogno il Real"

Il 17enne Lennart Karl scivola sulla domanda dei tifosi del Bayern durante la festa di Capodanno: bufera social

05 Gen 2026 - 11:25

L'onestà è una virtù, ma nel calcio può trasformarsi rapidamente in un incidente diplomatico. Ne sa qualcosa Lennart Karl, l'ultima stella nascente del Bayern Monaco, che ha inaugurato il 2026 con una gaffe cheha creato una bufera social innescata dai tifosi bavaresi.

Tutto è accaduto durante il tradizionale tour di Capodanno che i giocatori del Bayern riservano ai fan club. Karl, centrocampista classe 2008 che solo lo scorso ottobre aveva scritto la storia diventando il più giovane marcatore di sempre del club in Champions League, si è però tradito durante una sessione di domande e risposte. Un tifoso gli ha chiesto se, al di là del Bayern, avesse un "club dei sogni" nel cassetto.

"Il Bayern è un club molto, molto grande in ogni caso, ed è un sogno giocare qui" ha esordito il ragazzo, prima di sganciare la bomba: "Ma un giorno mi piacerebbe sicuramente andare al Real Madrid. È il club dei miei sogni". Resosi forse conto della gravità dell'affermazione, il 17enne ha provato a metterci una toppa con un'ingenuità quasi tenera: "Ma questo rimane tra noi, eh!". Una richiesta impossibile, dato che l'evento era ripreso dalle telecamere di Sky Sport Germania e le sue parole sono rimbalzate in tempo reale su tutti i notiziari sportivi. A nulla è servito il tentativo finale di recupero ("Ovviamente il Bayern è qualcosa di molto, molto speciale").

L'episodio ha spaccato in due l'ambiente. Se i tifosi presenti in sala hanno accolto la confessione con una risata bonaria, la reazione del web è stata di tutt'altro tenore. Molti sostenitori bavaresi hanno interpretato le parole di Karl come una mancanza di rispetto e di lealtà al Bayern.

Leggi anche

Dramma Kampl, addio al Lipsia per stare con la famiglia: "Mio fratello è morto, papà sta male"

lennart karl
bayern monaco
real madrid
bufera social

Liga

Il Real Madrid piega il Siviglia, Mbappé da record: eguagliato CR7

Bufera social sul baby-fenomeno del Bayern: "Sogno il Real ma non ditelo"

Il Real vola sulle ali del 2004 Gonzalo Garcia e risponde al Barça. Solo pari per l'Atletico

Il Barcellona si prende il derby con l’Espanyol nel finale e stacca il Real Madrid

Che paura a Valencia: pullman devastato dai tifosi, sui social la condanna del club

L'Atletico vince in casa del Girona e si porta al terzo posto davanti al Barcellona

Redazione

Mbappé festeggia il record con il "siu" di CR7: "Omaggio al mio idolo, mi ha aiutato"

Alberto Gasparri
10. VINICIUS JUNIOR

Vinicius rompe coi tifosi: il Bernabeu lo fischia, lui toglie la maglia del Real dai social

Stefano Fiore

Il Real Madrid piega il Siviglia, Mbappé da record: eguagliato CR7

I più visti di Calcio Estero

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

Bufera Gabon dopo la "prestazione disonorevole": il Governo sospende la Nazionale e caccia Aubameyang

Al Ahli-Al Nassr finisce in rissa: l'ex Milan Joao Felix tra schiaffi presi e spinte date

Brahim Diaz capocannoniere e nella storia: il Marocco vola ai quarti di finale

DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

Tra le 16 squadre qualificate anche il Sudan, agli ottavi senza mai segnare un gol

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dakar, Sanders in testa
13:57
Dakar, Sanders in testa
13:54
Lazio: ufficiale, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham
Superlega, vola Perugia
13:53
Superlega, vola Perugia
Basket, cade Brescia
13:53
Basket, cade Brescia
La Roma non fa paura
13:49
La Roma non fa paura