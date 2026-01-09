La carriera di Bove riparte dall'Inghilterra: vicina la firma col Watford per tornare a giocare

Dybala a lezione di primo soccorso: ospite di Bove a Casa Viola prova le manovre sui neonati
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Edoardo Bove riparte dal Watford: in Italia non poteva giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco del 2024
Dopo la grande paura, Edoardo Bove è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi. Il centrocampista classe 2002 è a un passo dalla firma con il Watford: secondo Fabrizio Romano l'accordo è vicino e il giocatore spinge per il trasferimento in Inghilterra. Per rendere possibile il ritorno in campo, qualche giorno fa Bove ha rescisso consensualmente il contratto con la Roma.
La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l'arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l'attività agonistica in Serie A. Fisicamente ristabilito e monitorato costantemente, il ragazzo ha scelto quindi la via dell'estero – sul modello Eriksen – per realizzare il sogno di tornare a giocare. La Premier League e la Championship lo aspettano.
Il Watford, di proprietà di Gino Pozzo (figlio di Giampaolo, patron dell'Udinese) e con ds Gianluca Nani, attualmente è sesto in classifica nella Serie B inglese. L'ultima stagione in Premier League risale al 2021-22 poi un undicesimo, un quindicesimo e un quattordicesimo posto in Championship.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa