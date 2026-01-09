Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
addio italia

La carriera di Bove riparte dall'Inghilterra: vicina la firma col Watford per tornare a giocare

Edoardo Bove riparte dal Watford: in Italia non poteva giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco del 2024

09 Gen 2026 - 15:01

Dopo la grande paura, Edoardo Bove è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi. Il centrocampista classe 2002 è a un passo dalla firma con il Watford: secondo Fabrizio Romano l'accordo è vicino e il giocatore spinge per il trasferimento in Inghilterra. Per rendere possibile il ritorno in campo, qualche giorno fa Bove ha rescisso consensualmente il contratto con la Roma.

Bove, stop in Italia e rinascita all'estero

 La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l'arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l'attività agonistica in Serie A. Fisicamente ristabilito e monitorato costantemente, il ragazzo ha scelto quindi la via dell'estero – sul modello Eriksen – per realizzare il sogno di tornare a giocare. La Premier League e la Championship lo aspettano.

Bove al Watford

 Il Watford, di proprietà di Gino Pozzo (figlio di Giampaolo, patron dell'Udinese) e con ds Gianluca Nani, attualmente è sesto in classifica nella Serie B inglese. L'ultima stagione in Premier League risale al 2021-22 poi un undicesimo, un quindicesimo e un quattordicesimo posto in Championship.

Dybala a lezione di primo soccorso: ospite di Bove a Casa Viola prova le manovre sui neonati

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

edoardo bove
watford
roma
ritorno in campo

Ultimi video

02:05
Arriva Inter-Napoli

Arriva Inter-Napoli

01:07
DICH GASPERINI PRE SASSUOLO DICH

Gasperini: "La presenza della proprietà è un gran segnale"

00:46
DICH BRESCIANINI ALLA FIORENTINA DICH

Brescianini: "Mi suderò la maglia"

01:01
kaka

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

01:42
Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

02:19
Piantanida: "Tutti i segreti dell'arbitro di Inter-Napoli"

Piantanida: "Tutti i segreti dell'arbitro di Inter-Napoli"

00:37
MCH MIURA PRESENTAZIONE FUKUSHIMA MCH

Miura in campo a 59 anni: ecco la maglia numero 11

04:03
DICH LOTITO STADIO E MERCATO DICH

Lotito scatenato: "Raspadori? Non è Maradona"

01:48
Raspadori è a un bivio

Raspadori è a un bivio

01:35
La Lazio compie 126 anni

La Lazio compie 126 anni

01:42
Juventus, riecco Miretti

Juventus, riecco Miretti

01:36
Non è Buongiorno

Non è Buongiorno

01:10
L'Inter cerca conferme

L'Inter cerca conferme

01:16
Il Napoli verso San Siro

Il Napoli verso San Siro

01:34
Akanji, vero top player

Akanji, vero top player

02:05
Arriva Inter-Napoli

Arriva Inter-Napoli

I più visti di Calcio Estero

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

Gabigol, il ritorno al Santos non è gradito: minacciato dai tifosi alla presentazione

Crisi Mourinho, perde ancora e attacca i suoi: "Gli auguro di non dormire". E la Juve si avvicina

Derby al Real, Atletico piegato con il super gol di Valverde: adesso la sfida al Barça per la Supercoppa

E' ufficiale, Neymar rinnova con il Santos: ha firmato fino al 2026

DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:33
Serie A, giudice sportivo: Zaccagni, Tomori e altri tre giocatori squalificati per un turno
16:20
Torino, Baroni: "Tanti giocatori da valutare, vogliamo crescere"
15:23
Kings World Cup: Kaká show, rigore e discorso motivazionale
14:18
Inter, Coca Cola nuovo sponsor: il comunicato
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo