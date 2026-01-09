La carriera di Bove riparte dall'Inghilterra: vicina la firma col Watford per tornare a giocare

La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l'arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l'attività agonistica in Serie A. Fisicamente ristabilito e monitorato costantemente, il ragazzo ha scelto quindi la via dell'estero – sul modello Eriksen – per realizzare il sogno di tornare a giocare. La Premier League e la Championship lo aspettano.