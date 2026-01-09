Caos in Real-Atletico, Simeone contro Vinicius: "Perez ti caccerà". La furia di Xabi Alonso

La lite si è riaccesa all'81', al momento del cambio di Vinicius. Mentre dagli spalti piovevano fischi, Simeone ha provocato nuovamente l'avversario portandosi il dito all'orecchio e gridandogli "Ascolta!". Ne è nato un parapiglia sedato solo dai cartellini gialli. Nel post-gara, il tecnico dei Blancos Xabi Alonso ha condannato l'accaduto senza mezzi termini: "Cerco sempre di rispettare gli avversari, ma quello che ho sentito dire a Vinicius non mi è piaciuto. Va oltre lo sport, ci sono limiti che non si possono superare".