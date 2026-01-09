Caos in Real-Atletico, Simeone contro Vinicius: "Perez ti caccerà". La furia di Xabi Alonso

Scontro totale in Supercoppa: Simeone provoca Vinicius, Xabi Alonso lo attaccadi Stefano Fiore
© Da video
Il derby di Supercoppa a Gedda va al Real Madrid, che batte 2-1 l'Atletico e vola in finale contro il Barcellona, ma a tenere banco è il siparietto verbale andato in scena tra Diego Simeone e Vinicius Junior. Una tensione esplosa in due atti che ha costretto l'arbitro ad ammonire entrambi e ha scatenato la dura reazione di Xabi Alonso nel post-partita.
Secondo la ricostruzione di Marca, la prima scintilla è scoccata nel secondo tempo nei pressi della panchina dell'Atletico. Il Cholo, avvicinandosi al brasiliano impegnato a protestare, gli ha rivolto una frase pesantissima: "Florentino ti caccerà via, ricordati quello che ti dico". Un attacco diretto al futuro del giocatore, al quale Vinicius ha risposto inizialmente con un sorriso ironico.
La lite si è riaccesa all'81', al momento del cambio di Vinicius. Mentre dagli spalti piovevano fischi, Simeone ha provocato nuovamente l'avversario portandosi il dito all'orecchio e gridandogli "Ascolta!". Ne è nato un parapiglia sedato solo dai cartellini gialli. Nel post-gara, il tecnico dei Blancos Xabi Alonso ha condannato l'accaduto senza mezzi termini: "Cerco sempre di rispettare gli avversari, ma quello che ho sentito dire a Vinicius non mi è piaciuto. Va oltre lo sport, ci sono limiti che non si possono superare".