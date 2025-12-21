Logo SportMediaset

Mbappé eguaglia CR7 ed esulta con il suo "siu": "E' il mio idolo, mi ha aiutato"

L'attaccante francese del Real Madrid a quota 59 gol stagionali come il portoghese nel 2013

di Alberto Gasparri
21 Dic 2025 - 12:15
© instagram

© instagram

Kylian Mbappé ha raggiunto quota 59 gol nell'anno solare, eguagliando il primato di Cristiano Ronaldo, che resiste dal 2013. E proprio al portoghese, l'attaccante del Real Madrid ha voluto dedicare questo traguardo, esultando con il famoso "siu", marchio di fabbrica di CR7. “Raggiungere questo record è incredibile. Ronaldo è il mio idolo, il migliore nella storia del Real Madrid, un punto di riferimento per il calcio mondiale... Ho voluto fargli un omaggio nell'esultanza. È sempre stato gentile con me, aiutandomi ad adattarmi al Real Madrid. Abbiamo parlato molto. È stato bello. Ho la mia esultanza, ma ho voluto farla come la sua, per dedicarla a lui. Ho un ottimo rapporto con Cristiano”, ha detto Mbappé, che ha anche postato una foto di lui bambino insieme allo stesso Cristiano Ronaldo.

Qualche ora dopo è arrivata la risposta di CR7, con tanto di applausi e fiamme per il francese.

