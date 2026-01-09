Pavard nella bufera dopo la finale persa. I tifosi insorgono: "Vattene!"

Non è la prima volta che Pavard finisce nell'occhio del ciclone. Poco prima di lasciare l'Inter, il classe '96 era stato accusato dai tifosi nerazzurri di aver avuto un atteggiamento poco professionale durante il Mondiale per Club. Il francese aveva lasciato il ritiro americano per un infortunio ma una volta rientrato in Europa aveva postato una foto che lo ritraeva a una partita di padel: l'ambiente era su tutte le furie ma il club alla fine aveva deciso di graziarlo con un semplice richiamo.