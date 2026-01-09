Pavard nella bufera dopo la finale persa. I tifosi insorgono: "Vattene!"

L'ex Inter era finito al centro delle polemiche anche nella sua ultima estate in nerazzurro
La sconfitta del Marsiglia contro il Paris Saint-Germain nella finale di Supercoppa di Francia comincia a far discutere. Non tanto per quanto visto in campo, ma piuttosto per ciò che è accaduto dopo i calci di rigore.
Al centro delle polemiche c'è Benjamin Pavard, in prestito all'OM dall'Inter fino al termine della stagione. Al termine della sfida, il francese è stato pizzicato dalle telecamere mentre parlava e rideva con Lucas Hernandez, grande amico dell'ex nerazzurro ma avversario ieri sera in Kuwait. Sui social, i tifosi del Marsiglia sono insorti e qualcuno ha persino taggato il ds Benatia chiedendone la cessione: "Questo tizio non ha motivo di essere qua, vattene Pavard".
Nel corso di un'intervista post partita, ancora ignaro della bufera, il difensore ha rivelato di cosa stava parlando con il fratello dell'ex Milan: "Ho detto a Lucas che sono stati fortunati".
Non è la prima volta che Pavard finisce nell'occhio del ciclone. Poco prima di lasciare l'Inter, il classe '96 era stato accusato dai tifosi nerazzurri di aver avuto un atteggiamento poco professionale durante il Mondiale per Club. Il francese aveva lasciato il ritiro americano per un infortunio ma una volta rientrato in Europa aveva postato una foto che lo ritraeva a una partita di padel: l'ambiente era su tutte le furie ma il club alla fine aveva deciso di graziarlo con un semplice richiamo.
Ora bisognerà vedere come evolverà la situazione in Francia e se il Marsiglia o lo stesso Benjamin spegneranno la polemica.