E' ufficiale, Neymar rinnova con il Santos: ha firmato fino al 2026

Il brasiliano: "Il mio posto è qui"
E' ufficiale, Neymar continuerà a vestire al maglia del Santos. E' lo stesso club brasiliano ad annunciare il rinnovo del contratto fino al 31 dicembre 2026: "Il Principe di Vila Belmiro resta a casa fino al 2026! Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello".
E Neymar non ha nascosto la soddisfazione per l'accordo trovato: "Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me - le parole del giocatore, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio -. Ci sono stati momenti di gioia e ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. E' con voi che voglio realizzare i miei sogni".