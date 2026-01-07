E' ufficiale, Neymar rinnova con il Santos: ha firmato fino al 2026

E Neymar non ha nascosto la soddisfazione per l'accordo trovato: "Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me - le parole del giocatore, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio -. Ci sono stati momenti di gioia e ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. E' con voi che voglio realizzare i miei sogni".