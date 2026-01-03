Che paura a Valencia: pullman devastato dai tifosi, il club condanna sui social

Il Valencia, in seguito ai fatti, ha espresso la propria "comprensione" per il malumore e la "frustrazione" dei tifosi blanquinegres per i risultati recenti della squadra, pur condannando "profondamente" quanto accaduto. Secondo quanto spiegato dal club, la rottura del finestrino dell’autobus avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, poiché "questi atti di violenza avrebbero potuto causare danni personali a giocatori o membri dello staff tecnico". Ribadendo il proprio rifiuto per qualsiasi comportamento violento e sottolineando la propria posizione che "condanna fermamente ogni forma di violenza". Il club non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente né sulle eventuali misure aggiuntive da adottare a seguito di quanto accaduto.