Che paura a Valencia: pullman devastato dai tifosi, il club condanna sui social

Il club spagnolo condanna pubblicamente l’incidente avvenuto all’arrivo della squadra all’aeroporto di Manises 

03 Gen 2026 - 22:08
Attimi di grande paura per giocatori e staff del Valencia all’arrivo della squadra all’aeroporto di Manises dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Celta Vigo. Ad attendere la squadra c'erano infatti circa 200 tifosi, che hanno accolto il pullman con un fitto lancio di oggetti e distrutto uno dei finestrini dell’autobus ufficiale su cui viaggiavano i giocatori e lo staff tecnico di Carlos Corberan. Un episodio duramente condannato dal club spagnolo, che sui propri profili social ufficiali ha pubblicato un comunicato accompagnato da un’immagine che mostra il vetro più che incrinato del veicolo. 

Il Valencia, in seguito ai fatti, ha espresso la propria "comprensione" per il malumore e la "frustrazione" dei tifosi blanquinegres per i risultati recenti della squadra, pur condannando "profondamente" quanto accaduto. Secondo quanto spiegato dal club, la rottura del finestrino dell’autobus avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, poiché "questi atti di violenza avrebbero potuto causare danni personali a giocatori o membri dello staff tecnico". Ribadendo il proprio rifiuto per qualsiasi comportamento violento e sottolineando la propria posizione che "condanna fermamente ogni forma di violenza". Il club non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente né sulle eventuali misure aggiuntive da adottare a seguito di quanto accaduto. 

