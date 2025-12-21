Liga Spagnola, i risultati di oggi: vincono Barcellona e Atletico Madrid

VILLARREAL-BARCELLONA 0-2



Il Barcellona è un ciclone inarrestabile: travolto e sconfitto per 2-0 il Villarreal, i blaugrana restano a +4 sul Real Madrid. I primi minuti sono complicati per i blaugrana, che rischiano in due occasioni: Pépé e Ayoze Perez sfiorano il gol, decisivo Koundé. La svolta arriva però al 10', quando Santi Comesaña commette fallo su Raphinha e causa un rigore, che il brasiliano trasforma per l'1-0. La reazione del Villarreal è veemente, complice anche la consueta difesa fragile del Barça: Buchanan sfiora due volte il pari, chances anche per Pépé. Il Submarino Amarillo però commette sprechi su sprechi e si vede annullare una potenziale rete per offside, mentre il Barcellona è letale nella zona offensiva. Raphinha colpisce un palo, Ferran Torres sfiora il bis e Yamal causa un'espulsione: fallaccio dell'ex Juve Renato Veiga, il Villarreal termina in dieci dal 39'. L'avvio di ripresa è a senso unico, con un Barça che domina e lavora per chiuderla. Luiz Junior salva su Fermin Lopez, poi appare Lamine Yamal: golazo e 2-0 al 53'. Da qui in poi, complici anche i cambi e l'ingresso di Lewandowski che rende più prevedibile l'attacco, il Barcellona gioca in pieno controllo. I blaugrana si prendono ancora delle libertà difensive, e Joan Garcia li salva: clamorosa doppia parata su Mikautadze, protetto il doppio vantaggio. Nel finale il Villarreal si sbilancia e rischia anche il tris di Rashford, ma Sergi Cardona salva sulla linea. Vince comunque il Barcellona, che vanta numeri pazzeschi: 46 punti e quindici vittorie in 18 gare della Liga, 51 gol fatti e il +4 sul Real Madrid. Interrompe invece la sua striscia positiva il Villarreal, che scivola in 4a posizione con 35 punti: lo scavalca l'Atletico, ma il Submarino Amarillo ha giocato due gare in meno delle prime tre della classe.