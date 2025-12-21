Liga Spagnola, i risultati di oggi: vincono Barcellona e Atletico Madrid

I blaugrana non si fermano più: 2-0 sul Villarreal, che viene scavalcato dai colchoneros. Simeone ora è terzodi Redazione
La 17a giornata della Liga conferma la leadership del Barcellona, che trova l'ottava vittoria consecutiva dopo quel ko contro il Clasico. Flick e i suoi sono inarrestabili e sconfiggono 2-0 il Villarreal, nonostante qualche rischio difensivo: Raphinha apre le danze su rigore al 10', Yamal chiude i giochi al 53'. Barça sempre a +4 sul Real Madrid, e l'Atletico vola al terzo posto: Simeone cala il poker di vittorie, è 3-0 sul Girona (terzultimo).
GIRONA-ATLETICO MADRID 0-3
L'Atletico si prende la seconda vittoria consecutiva in Liga grazie al netto 3-0 del Montilivi contro il Girona. Gli uomini di Simeone passano in vantaggio già al 13' con il capolavoro di Koke: il capitano conclude dalla lunghissima distanza mettendo la sfera sotto l'incrocio dei pali, un tiro che gli vale il cinquantesimo gol con la maglia dei colchoneros. Al 28', però, ecco una tegola per il Cholo: nel tentativo di rincorrere un pallone, l'ex Juve Nico Gonzalez va ko per un problema muscolare e al suo posto entra Gallagher. Nella sfortuna, però, l'Atletico trova l'autore del 2-0, perché proprio il neoentrato in campo riceve da Julian Alvarez e conclude, battendo Gazzaniga anche grazie alla deviazione di Vitor Reis che spiazza il portiere del Girona. Nella ripresa, Koke sfiora la doppietta concludendo dal limite ma andando solo vicino al palo alla destra di Gazzaniga. Al 73', invece, è Oblak a salvare su Moreno, che a tu per tu col portiere spara addosso allo sloveno. Nel finale entra Raspadori e il cambio si rivela azzeccato, perché l'ex Napoli è co-protagonista nell'ultima azione del match: un rapido scambio con Griezmann che porta il francese, con un precisissimo diagonale mancino, a firmare il definitivo 3-0 al 92'. A oggi, una delle più belle favole degli ultimi anni di calcio spagnolo, il Girona, sarebbe retrocesso: involuzione incredibile se si pensa che nemmeno un anno fa i catalani giocavano la Champions. Quella stessa competizione che Simeone prova a blindare con questa vittoria.
VILLARREAL-BARCELLONA 0-2
Il Barcellona è un ciclone inarrestabile: travolto e sconfitto per 2-0 il Villarreal, i blaugrana restano a +4 sul Real Madrid. I primi minuti sono complicati per i blaugrana, che rischiano in due occasioni: Pépé e Ayoze Perez sfiorano il gol, decisivo Koundé. La svolta arriva però al 10', quando Santi Comesaña commette fallo su Raphinha e causa un rigore, che il brasiliano trasforma per l'1-0. La reazione del Villarreal è veemente, complice anche la consueta difesa fragile del Barça: Buchanan sfiora due volte il pari, chances anche per Pépé. Il Submarino Amarillo però commette sprechi su sprechi e si vede annullare una potenziale rete per offside, mentre il Barcellona è letale nella zona offensiva. Raphinha colpisce un palo, Ferran Torres sfiora il bis e Yamal causa un'espulsione: fallaccio dell'ex Juve Renato Veiga, il Villarreal termina in dieci dal 39'. L'avvio di ripresa è a senso unico, con un Barça che domina e lavora per chiuderla. Luiz Junior salva su Fermin Lopez, poi appare Lamine Yamal: golazo e 2-0 al 53'. Da qui in poi, complici anche i cambi e l'ingresso di Lewandowski che rende più prevedibile l'attacco, il Barcellona gioca in pieno controllo. I blaugrana si prendono ancora delle libertà difensive, e Joan Garcia li salva: clamorosa doppia parata su Mikautadze, protetto il doppio vantaggio. Nel finale il Villarreal si sbilancia e rischia anche il tris di Rashford, ma Sergi Cardona salva sulla linea. Vince comunque il Barcellona, che vanta numeri pazzeschi: 46 punti e quindici vittorie in 18 gare della Liga, 51 gol fatti e il +4 sul Real Madrid. Interrompe invece la sua striscia positiva il Villarreal, che scivola in 4a posizione con 35 punti: lo scavalca l'Atletico, ma il Submarino Amarillo ha giocato due gare in meno delle prime tre della classe.