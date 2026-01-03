Liga: il Barcellona si prende il derby con l’Espanyol e stacca il Real Madrid

Dani Olmo e Lewandowski lanciano i Blaugrana nel finale, 2-0 e Blancos momentaneamente a -7
Il diciannovesimo turno di Liga spagnola vede ancora una volta protagonista il Barcellona: la squadra di Hansi Flick piega 2-0 l’Espanyol in trasferta nel derby catalano e allunga in vetta alla classifica. Grazie ai gol di Dani Olmo (86’) e Lewandowski (90’), entrambi su assist di Fermin Lopez, i Blaugrana volano momentaneamente a +7 sul Real Madrid, impegnato domani contro il Betis. Vince anche il Villarreal, 3-1 sul campo dell’Elche.
ESPANYOL-BARCELLONA 0-2
Il derby catalano è del Barcellona, 2-0 in casa dell’Espanyol e Real Madrid momentaneamente a -7. La sfida nel corso del primo tempo è piuttosto equilibrata: gli ospiti provano a gestire il possesso, ma gli uomini di Gonzalez provano ad impensierire la difesa avversaria più volte. Nonostante i buoni ritmi i primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza reti, ma le cose cambiano con la mossa decisiva di Flick a inizio ripresa: Fermin Lopez sostituisce Rashford, e il trequartista spagnolo è il vero protagonista del finale di partita: prima serve l’assist a Dani Olmo per il gol che sblocca il risultato, che arriva solamente all’86’, poi apparecchia per il raddoppio di Lewandowski al 90’ che vale il definitivo 2-0. Barça a 49 punti, a +7 sul Real impegnato domani contro il Betis.
LE ALTRE PARTITE
Il Villarreal è potenzialmente a -5 dal Barcellona: con il successo per 3-1 sul campo dell’Elche i sottomarini gialli salgono a 38 punti, ma con due partite in meno rispetto ai Blaugrana. Gli ospiti sbloccano la partita con Moleiro al 7’, poi il raddoppio di Mikautadze al 13’. Neto accorcia al 30’ per i padroni di casa, ma all’83’ Pedraza chiude i conti con il tris. Poker del Celta Vigo al Valencia, nel segno di Borja Iglesias (doppietta al 33’ su rigore e al 59’), El-Abdellaoui (83’) e Alvarez (94’). Inutile per i ragazzi di Corberan la rete di Pepelu al 70’. Ancora inceppato invece l’Athletic Bilbao, solo 1-1 in casa dell’Osasuna: Guruzeta (71’) risponde al vantaggio di Garcia (34’).