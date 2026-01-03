Liga: il Barcellona si prende il derby con l’Espanyol e stacca il Real Madrid

ESPANYOL-BARCELLONA 0-2

Il derby catalano è del Barcellona, 2-0 in casa dell’Espanyol e Real Madrid momentaneamente a -7. La sfida nel corso del primo tempo è piuttosto equilibrata: gli ospiti provano a gestire il possesso, ma gli uomini di Gonzalez provano ad impensierire la difesa avversaria più volte. Nonostante i buoni ritmi i primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza reti, ma le cose cambiano con la mossa decisiva di Flick a inizio ripresa: Fermin Lopez sostituisce Rashford, e il trequartista spagnolo è il vero protagonista del finale di partita: prima serve l’assist a Dani Olmo per il gol che sblocca il risultato, che arriva solamente all’86’, poi apparecchia per il raddoppio di Lewandowski al 90’ che vale il definitivo 2-0. Barça a 49 punti, a +7 sul Real impegnato domani contro il Betis.