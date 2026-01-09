Roma, Bailey bocciato: è pronto il rientro all'Aston Villa

Le migliori stagioni con Bayer Leverkusen (9 gol e 9 assist in Bundesliga nel 2020/21) e con lo stesso Aston Villa (10 gol e 9 assist, nel 2024/25 in Premier League) avevano illuso i tifosi della Roma che speravano di trovare un top player. Niente di tutto questo anche a causa degli infortuni, immediati e prolungati: due mesi fuori per una lesione alla coscia nel primo allenamento assoluto a Trigoria, poi una lesione al bicipite femorale a bloccarlo di nuovo per tre settimane.