Roma, Bailey bocciato: è pronto il rientro all'Aston Villa

L'uscita del giamaicano, mai davvero nel vivo con i giallorossi anche a causa degli infortuni, apre la strada ai nuovi acquistidi Paolo Borella
Appena 237 minuti in campo, tanti infortuni e un feeling mai scattato con l'ambiente Roma. Dopo meno di 6 mesi, l'avventura di Leon Bailey sta per volgere al termine, come riportato da La Gazzetta dello Sport.
L'ultima ricaduta relativa ai problemi fisici, prima della trasferta di Lecce, ha convinto il club giallorosso a procedere con l'interruzione anticipata del prestito dall'Aston Villa. Prima, però, il club inglese vorrebbe trovare al 28enne una nuova destinazione. Bailey, appena una volta titolare (contro il Sassuolo) in 10 presenze complessive in stagione, era arrivato alla corte di Gasperini nell'estate scorsa accompagnato da grandi aspettative.
Le migliori stagioni con Bayer Leverkusen (9 gol e 9 assist in Bundesliga nel 2020/21) e con lo stesso Aston Villa (10 gol e 9 assist, nel 2024/25 in Premier League) avevano illuso i tifosi della Roma che speravano di trovare un top player. Niente di tutto questo anche a causa degli infortuni, immediati e prolungati: due mesi fuori per una lesione alla coscia nel primo allenamento assoluto a Trigoria, poi una lesione al bicipite femorale a bloccarlo di nuovo per tre settimane.
Dopo il prestito da 2 milioni di euro, non sarà quindi esercitata l'opzione per il riscatto da 22 milioni, che sarebbe scattata al termine della stagione. In attesa del suo rientro in Inghilterra, la Roma può però guardarsi intorno e accelerare nelle operazioni in entrata. Su tutte, quella per il ritorno in Italia di Giacomo Raspadori: trovato l'accordo sull'ingaggio, le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per completare l'accordo per l'addio all'Atletico Madrid.
Resta aperto anche il fronte che riguarda Joshua Zirkzee, anche se l'incertezza che accompagna il Manchester United potrebbe aumentare con le decisioni del nuovo allenatore che sostituirà Amorim, ancora da definire. Dall'altra parte, in difesa piace un'altra vecchia conoscenza della Serie A come l'ex Juventus e Genoa, Radu Dragusin, attualmente al Tottenham, per cui proseguono i dialoghi con il club londinese.