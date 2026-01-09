Logo SportMediaset

Scherma, Cdm spada uomini: sei azzurri in gara nel tabellone principale di Fujairah

09 Gen 2026 - 23:30

Sei atleti italiani avanzano al tabellone principale della gara individuale maschile in programma domani nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah. Oggi negli Emirati Arabi si sono disputati i preliminari della prova degli uomini, da cui erano esentati - qualificati per diritto di ranking, essendo tra i 'top 16' della classifica mondiale - Davide Di Veroli e Matteo Galassi. Già dopo la fase a gironi hanno staccato il pass Filippo Armaleo (da numero 1 con un en plein di vittorie, aliquota +20) e Simone Mencarelli (anche per lui percorso netto). In seguito, vincendo gli assalti dei tabelloni preliminari, hanno ottenuto la qualificazione anche Giulio Gaetani e Gianpaolo Buzzacchino. Obiettivo sfumato d'un soffio per Valerio Cuomo ed Enrico Piatti, usciti nell'ultimo incontro odierno; out nel turno precedente Marco Paganelli, Eugenio Tradardi, Fabrizio Cuomo e Andrea Santarelli (superato nel derby azzurro da Buzzacchino).

La tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah vivrà domani la giornata clou delle prove individuali con i tabelloni principali sia della competizione femminile che di quella maschile. Tra le donne saranno sette le spadiste del ct Dario Chiadò in pedana: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Federica Isola, Carola Maccagno e Lucrezia Paulis. Nella gara degli uomini, invece, l'Italia del Commissario tecnico Diego Confalonieri sarà rappresentata da Matteo Galassi, Filippo Armaleo, Simone Mencarelli, Giulio Gaetani, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino, questi ultimi due subito contrapposti in un derby azzurro nei turno dei trentaduesimi di finale.

