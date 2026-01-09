Scherma, Cdm spada uomini: sei azzurri in gara nel tabellone principale di Fujairah

Sei atleti italiani avanzano al tabellone principale della gara individuale maschile in programma domani nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah. Oggi negli Emirati Arabi si sono disputati i preliminari della prova degli uomini, da cui erano esentati - qualificati per diritto di ranking, essendo tra i 'top 16' della classifica mondiale - Davide Di Veroli e Matteo Galassi. Già dopo la fase a gironi hanno staccato il pass Filippo Armaleo (da numero 1 con un en plein di vittorie, aliquota +20) e Simone Mencarelli (anche per lui percorso netto). In seguito, vincendo gli assalti dei tabelloni preliminari, hanno ottenuto la qualificazione anche Giulio Gaetani e Gianpaolo Buzzacchino. Obiettivo sfumato d'un soffio per Valerio Cuomo ed Enrico Piatti, usciti nell'ultimo incontro odierno; out nel turno precedente Marco Paganelli, Eugenio Tradardi, Fabrizio Cuomo e Andrea Santarelli (superato nel derby azzurro da Buzzacchino).