Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
SPAGNA

Liga: Gonzalo Garcia trascina il Real Madrid, manita al Betis

I Blancos iniziano il 2026 con il piede giusto in Liga: il 5-1 sulla squadra di Siviglia vale il ritorno a -4 dal Barcellona

04 Gen 2026 - 18:16

Si apre in maniera positiva il nuovo anno in casa Real Madrid. I Blancos piegano 5-1 il Betis al Bernabeu nella 18ª giornata di Liga e tornano così a -4 dalla capolista Barcellona. Costretto a rinunciare a Mbappé, fermato da una distorsione al ginocchio sinistro, Xabi Alonso si gode Rodrygo e Gonzalo Garcia, entrambi grandi protagonisti: lo spagnolo sigla infatti una tripletta, il brasiliano offre due assist. In gol anche Asencio, Fran Garcia ed Hernandez.

REAL MADRID-BETIS 5-1

Il Real Madrid accoglie il Betis al Bernabeu, dove la formazione di Xabi Alonso trova l’1-0 al 20’: Rodrygo dipinge una lunga parabola su calcio di punizione e Gonzalo Garcia incorna in rete il vantaggio per i padroni di casa. Sempre lo spagnolo si ripete poi al 50’, portando i Blancos sul 2-0: il classe 2004 stoppa il pallone di petto e buca Valles con un destro al volo imparabile dal limite dell’area. Passano sei minuti e Asencio cala pure il tris, inzuccando in porta il cross da calcio d’angolo offertogli ancora una volta da Rodrygo. Gli ospiti accusano il colpo, ma al 66’ riescono a trovare un guizzo con Cucho Hernandez, che accorcia così le distanze sul 3-1. A risigillare a doppia mandata il match ci pensa allora nuovamente Gonzalo Garcia: l’iberico completa una favolosa tripletta, segnando di tacco il 4-1, prima del 5-1 finale realizzato al 93’ da Fran Garcia. I Blancos salgono così a 45 punti, tornando a -4 dalla capolista Barcellona. Si interrompe invece la striscia di risultati utili consecutivi del Betis, che resta a 28 punti.

LE ALTRE PARTITE

Il Levante batte 3-0 il Siviglia al Sanchez Pizjuan e ritrova così la vittoria dopo un lungo digiuno. Le Rane passano in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie al gol di Losada e poi raddoppiano al 77’, quando Espi sfrutta l’assist di Morales per allungare nel risultato. A blindare la gara al 94’ ci pensa quindi Alvarez, due minuti dopo il rigore sbagliato da Isaac Romero per il Siviglia. La squadra di Castro sale così a 13 punti, mentre quella di Almeyda resta a 20.

Leggi anche

Il Barcellona si prende il derby con l’Espanyol nel finale e stacca il Real Madrid

liga
real madrid

Liga

Mbappé e Rodrygo salvano la panchina di Xabi Alonso, Alaves ko e Barcellona a 4 punti

Il Real vola sulle ali del 2004 Gonzalo Garcia e risponde al Barça, stasera l'Atletico

Il Barcellona si prende il derby con l’Espanyol nel finale e stacca il Real Madrid

Che paura a Valencia: pullman devastato dai tifosi, sui social la condanna del club

L'Atletico vince in casa del Girona e si porta al terzo posto davanti al Barcellona

Redazione

Mbappé festeggia il record con il "siu" di CR7: "Omaggio al mio idolo, mi ha aiutato"

Alberto Gasparri
10. VINICIUS JUNIOR

Vinicius rompe coi tifosi: il Bernabeu lo fischia, lui toglie la maglia del Real dai social

Stefano Fiore

Il Real Madrid piega il Siviglia, Mbappé da record: eguagliato CR7

Mbappé e Rodrygo salvano la panchina di Xabi Alonso, Alaves ko e Barcellona a 4 punti

I più visti di Calcio Estero

Bufera Gabon dopo la "prestazione disonorevole": il Governo sospende la Nazionale e caccia Aubameyang

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

Al Ahli-Al Nassr finisce in rissa: l'ex Milan Joao Felix tra schiaffi presi e spinte date

Tra le 16 squadre qualificate anche il Sudan, agli ottavi senza mai segnare un gol

Roberto Carlos dopo l'intervento al cuore: "Non ho avuto un infarto, mi sto riprendendo bene"

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:06
Verona-Torino, le foto della partita
20:00
Verona, il ds Sogliano: "Ci servono giocatori motivati"
20:06
Simone e i baby portano il Torino in zona Top 10, per il Verona adesso sono guai
19:55
Fiorentina: dopo la vittoria sulla Cremonese finito il ritiro al Viola Park
19:47
Pisacane, la madre: "Ci stavano aspettando". Tutto è nato da una lite tra donne