Liga: Gonzalo Garcia trascina il Real Madrid, manita al Betis

REAL MADRID-BETIS 5-1



Il Real Madrid accoglie il Betis al Bernabeu, dove la formazione di Xabi Alonso trova l’1-0 al 20’: Rodrygo dipinge una lunga parabola su calcio di punizione e Gonzalo Garcia incorna in rete il vantaggio per i padroni di casa. Sempre lo spagnolo si ripete poi al 50’, portando i Blancos sul 2-0: il classe 2004 stoppa il pallone di petto e buca Valles con un destro al volo imparabile dal limite dell’area. Passano sei minuti e Asencio cala pure il tris, inzuccando in porta il cross da calcio d’angolo offertogli ancora una volta da Rodrygo. Gli ospiti accusano il colpo, ma al 66’ riescono a trovare un guizzo con Cucho Hernandez, che accorcia così le distanze sul 3-1. A risigillare a doppia mandata il match ci pensa allora nuovamente Gonzalo Garcia: l’iberico completa una favolosa tripletta, segnando di tacco il 4-1, prima del 5-1 finale realizzato al 93’ da Fran Garcia. I Blancos salgono così a 45 punti, tornando a -4 dalla capolista Barcellona. Si interrompe invece la striscia di risultati utili consecutivi del Betis, che resta a 28 punti.



LE ALTRE PARTITE



Il Levante batte 3-0 il Siviglia al Sanchez Pizjuan e ritrova così la vittoria dopo un lungo digiuno. Le Rane passano in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie al gol di Losada e poi raddoppiano al 77’, quando Espi sfrutta l’assist di Morales per allungare nel risultato. A blindare la gara al 94’ ci pensa quindi Alvarez, due minuti dopo il rigore sbagliato da Isaac Romero per il Siviglia. La squadra di Castro sale così a 13 punti, mentre quella di Almeyda resta a 20.