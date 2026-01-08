Supercoppa di Spagna: il Real vince il derby con l’Atletico, sfiderà il Barcellona in finale

LA PARTITA

Al King Abdullah Sports City di Jeddah va in scena la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna, ovvero l’attesissimo derby tra il Real Madrid e l’Atletico Madrid. Si procede con il calcio d’inizio e i Blancos si portano immediatamente avanti. Sono infatti trascorsi soltanto un minuto e sedici secondi sul cronometro quando Valverde trafigge Oblak con un destro poderoso dalla distanza: l’uruguagio batte un calcio di punizione con una violenza impressionante e piega i guantoni del portiere avversario. Nell’area di rigore opposta è invece Courtois a esaltarsi con una super parata sull’incornata ravvicinata di Sørloth al 33’, con il centravanti norvegese che si divora poi un’altra chance per pareggiare pochi secondi più tardi. A portarsi sul 2-0 al 55’ è allora il Real, grazie al raddoppio messo a segno da Rodrygo: il brasiliano anticipa Le Normand e segna col destro, pescato in profondità da un grande assist di Valverde. I Colchoneros non ci stanno e, dopo soli tre minuti, accorciano le distanze: a siglare il 2-1 è Sørloth, questa volta impeccabile di testa. Courtois nega quindi il possibile pareggio a Griezmann all’83’, mentre un gran destro di Llorente sfiora il palo all’88’. La vittoria del derby consente dunque al Real Madrid di staccare il pass per la finale che si disputerà domenica 11 gennaio, sempre in Arabia Saudita: l’avversario sarà il Barcellona, autore ieri di un netto 5-0 sull’Athletic Bilbao. Sarà quindi per il quarto anno di fila il Clasico ad assegnare la Supercoppa spagnola.