Serie A, Milan-Como in Australia affare da 12 milioni

In Italia sarà inverno, in Australia sarà estate e anche per questo la macchina organizzativa di Milan e Como è già partita: servirà partire per tempo per poter abituarsi a clima e fuso orario decisamente diversi. La partita si giocherà tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 e le due squadre partiranno a inizio di quella settimana. Tutti gli abbonati saranno rimborsati: per assurdo chi volesse, tra gli abbonati, andare in Australia a vederla deve comunque farsi rimborsare quella partita e poi comprare il nuovo biglietto.