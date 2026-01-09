Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma, Cdm fioretto donne: nove azzurre nel tabellone principale a Hong Kong

09 Gen 2026 - 23:29

Sono nove le atlete azzurre che hanno acquisito il diritto a disputare domani il tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Erano già ammesse per diritto di ranking Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Martina Sinigalia. Al primo step di oggi, dopo la fase a gironi, hanno staccato subito il pass Elena Tangherlini (la migliore delle poules con sei vittorie in altrettanti assalti, aliquota +21) e Carlotta Ferrari (cinque successi e una sola sconfitta, score di +18). Vincendo gli incontri dei tabelloni preliminari, poi, hanno raggiunto la qualificazione anche Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Non sono riuscite invece a centrare l'obiettivo Irene Bertini, Camilla Mancini e Giulia Amore. La Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong, dove è assente Anna Cristino che è stata costretta al forfait per infortunio, vivrà domani la giornata clou della gara individuale con la disputa del tabellone principale fino all'assegnazione delle medaglie. La gara scatterà alle ore 2 della notte italiana, per concludersi quando nel nostro Paese sarà mattina: tra i match del primo turno anche un derby azzurro tra Alice Volpi ed Elena Tangherlini. Nel venerdì internazionali sono in pedana anche gli spadisti a Fujairah, le sciabolatrici a Tunisi per il GP e il fioretto maschile a Parigi. 

Ultimi video

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:30
Scherma, Cdm spada uomini: sei azzurri in gara nel tabellone principale di Fujairah
23:29
Scherma, Cdm fioretto donne: nove azzurre nel tabellone principale a Hong Kong
23:06
Milano-Cortina: buco nel ghiaccio, test-event interrotto all'Arena Santa Giulia
22:41
Pattinaggio velocità, Europei: Italia d'oro nell'inseguimento a squadre
22:28
Rugby, Italia U20: i convocati per raduno e test contro Irlanda