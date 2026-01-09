Scherma, Cdm fioretto donne: nove azzurre nel tabellone principale a Hong Kong

Sono nove le atlete azzurre che hanno acquisito il diritto a disputare domani il tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Erano già ammesse per diritto di ranking Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Martina Sinigalia. Al primo step di oggi, dopo la fase a gironi, hanno staccato subito il pass Elena Tangherlini (la migliore delle poules con sei vittorie in altrettanti assalti, aliquota +21) e Carlotta Ferrari (cinque successi e una sola sconfitta, score di +18). Vincendo gli incontri dei tabelloni preliminari, poi, hanno raggiunto la qualificazione anche Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Non sono riuscite invece a centrare l'obiettivo Irene Bertini, Camilla Mancini e Giulia Amore. La Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong, dove è assente Anna Cristino che è stata costretta al forfait per infortunio, vivrà domani la giornata clou della gara individuale con la disputa del tabellone principale fino all'assegnazione delle medaglie. La gara scatterà alle ore 2 della notte italiana, per concludersi quando nel nostro Paese sarà mattina: tra i match del primo turno anche un derby azzurro tra Alice Volpi ed Elena Tangherlini. Nel venerdì internazionali sono in pedana anche gli spadisti a Fujairah, le sciabolatrici a Tunisi per il GP e il fioretto maschile a Parigi.