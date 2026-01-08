Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
PORTOGALLO

Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”

Portoghesi eliminati in Taca da Liga dal Braga, lo Special One è in crisi e la Juve si avvicina

di Marco Mugnaioli
08 Gen 2026 - 11:44

Benfica a -10 dal Porto in campionato, attualmente fuori dai playoff di Champions League ed eliminato anche dalla Coppa di Lega portoghese. La squadra di José Mourinho è in crisi e dopo la sconfitta per 3-1 col Braga in Taca da Liga lo Special One va all'attacco e mette alle strette i suoi giocatori: "Questo è ciò che auguro loro. Che non dormano e che pensino tanto quanto me. E poi, domani, potremo iniziare a parlare, cosa che non è accaduta nello spogliatoio", ha detto il tecnico in conferenza stampa annunciando di aver chiesto e ottenuto dalla società un ritiro che non è punitivo, ma servirà per il processo di "introspezione". 

"Negli spogliatoi è stato un monologo ma io preferisco il dialogo - ha detto ancora Mou, che ha provato a scuotere i suoi - Non ho percepito alcuna apertura al dialogo da parte loro. Mi rifiuto di credere che un giocatore del Benfica possa essere nervoso all'idea di giocare una semifinale di Coppa di Lega, altrimenti non è un giocatore del Benfica".

Insomma le acque in spogliatoio sono a dir poso agitate, l'eliminazione pesa sul bilancio di una stagione fin qui deludente e molti in Portogallo scrivono che la panchina dello Spacial One sarebbe in bilico e che per lui saranno decisive le prossime partite: i quarti di Coppa del Portogallo contro il Porto, il match di Liga contro il Rio Ave e soprattutto la sfida in Champions contro la rivale di sempre, la Juventus. Il 21 gennaio Mourinho tornerà ancora a Torino in uno stadio che di certo non l'ha mai amato e il suo destino si incrocerà ancora con quello dei bianconeri.

Leggi anche

Moratti al veleno su Inzaghi: "Andato via male, cattiva imitazione di Mou. Avrei preso Conte"

mourinho
benfica
juventus

Ultimi video

01:21
Inter stasera a Parma

Inter stasera a Parma

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:49
Oristanio: "Serviva più coraggio"

Oristanio: "Serviva più coraggio"

02:04
Bonny: "Tornare qui mi tocca il cuore"

Bonny: "Tornare qui mi tocca il cuore"

01:15
Verso Torino-Udinese

Verso Torino-Udinese

01:23
Sarri senza attaccanti

Sarri senza attaccanti

01:45
Italiano sfida Palladino

Italiano sfida Palladino

01:00
Domani Milan-Genoa

Domani Milan-Genoa

01:45
4 gare senza subire gol

4 gare senza subire gol

01:51
Chi(vu) si rivede

Chi(vu) si rivede

01:21
Inter stasera a Parma

Inter stasera a Parma

I più visti di Calcio Estero

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

Gabigol, il ritorno al Santos non è gradito: minacciato dai tifosi alla presentazione

Brahim Diaz capocannoniere e nella storia: il Marocco vola ai quarti di finale

DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

E' ufficiale, Neymar rinnova con il Santos: ha firmato fino al 2026

Roberto Carlos dopo l'intervento al cuore: "Non ho avuto un infarto, mi sto riprendendo bene"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:01
Gestione dello stadio "Menti", la nota ufficiale della Juve Stabia
11:04
Genoa, i convocati per il Milan: 6 assenti per De Rossi
10:18
Juve, senti il ct del Canada: "Dopo il gol David non si fermerà più"
09:48
Akanji stupisce per il taglio di capelli: "Ma per Inter-Napoli li rimetto a posto!"
23:39
Udinese, Runjaic: "Felici per la prima vittoria del 2026. Okoye è il titolare"