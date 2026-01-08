Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”

Benfica a -10 dal Porto in campionato, attualmente fuori dai playoff di Champions League ed eliminato anche dalla Coppa di Lega portoghese. La squadra di José Mourinho è in crisi e dopo la sconfitta per 3-1 col Braga in Taca da Liga lo Special One va all'attacco e mette alle strette i suoi giocatori: "Questo è ciò che auguro loro. Che non dormano e che pensino tanto quanto me. E poi, domani, potremo iniziare a parlare, cosa che non è accaduta nello spogliatoio", ha detto il tecnico in conferenza stampa annunciando di aver chiesto e ottenuto dalla società un ritiro che non è punitivo, ma servirà per il processo di "introspezione".