Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”

Portoghesi eliminati in Taca da Liga dal Braga, lo Special One è in crisi e la Juve si avvicinadi Marco Mugnaioli
Benfica a -10 dal Porto in campionato, attualmente fuori dai playoff di Champions League ed eliminato anche dalla Coppa di Lega portoghese. La squadra di José Mourinho è in crisi e dopo la sconfitta per 3-1 col Braga in Taca da Liga lo Special One va all'attacco e mette alle strette i suoi giocatori: "Questo è ciò che auguro loro. Che non dormano e che pensino tanto quanto me. E poi, domani, potremo iniziare a parlare, cosa che non è accaduta nello spogliatoio", ha detto il tecnico in conferenza stampa annunciando di aver chiesto e ottenuto dalla società un ritiro che non è punitivo, ma servirà per il processo di "introspezione".
"Negli spogliatoi è stato un monologo ma io preferisco il dialogo - ha detto ancora Mou, che ha provato a scuotere i suoi - Non ho percepito alcuna apertura al dialogo da parte loro. Mi rifiuto di credere che un giocatore del Benfica possa essere nervoso all'idea di giocare una semifinale di Coppa di Lega, altrimenti non è un giocatore del Benfica".
Insomma le acque in spogliatoio sono a dir poso agitate, l'eliminazione pesa sul bilancio di una stagione fin qui deludente e molti in Portogallo scrivono che la panchina dello Spacial One sarebbe in bilico e che per lui saranno decisive le prossime partite: i quarti di Coppa del Portogallo contro il Porto, il match di Liga contro il Rio Ave e soprattutto la sfida in Champions contro la rivale di sempre, la Juventus. Il 21 gennaio Mourinho tornerà ancora a Torino in uno stadio che di certo non l'ha mai amato e il suo destino si incrocerà ancora con quello dei bianconeri.