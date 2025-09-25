Logo SportMediaset
LIGA

Atletico Madrid - Real Madrid: la sfida Alvarez Mbappé in chiaro su Italia 1

Sabato sui canali Mediaset la stracittadina madrilena: i Blancos per rimanere soli in vetta, i Colchoneros per dare una sterzata alla stagione 

25 Set 2025 - 11:45

Se si trattasse di una partita normale non ci sarebbero dubbi sulla favorita. Ma si sa, i derby sono sempre materia a parte, match in cui i pronostici lasciano il tempo che trovano. E l'Atletico Madrid - Real che ci apprestiamo a vivere nel pomeriggio di sabato 27 settembre non fa eccezione. Un appuntamento imperdibile che segnerà anche il debutto della Liga sui canali Mediaset. Alle ore 16.15 su Italia 1, in co-esclusiva con Dazn, e con collegamento a partire dalle ore 15.50.

Il Real di Xabi Alonso guarda tutti dall'alto grazie a un inizio di stagione perfetto dal punto di vista dei risultati: 6 vittorie su 6 in campionato e testa della classifica solitaria a punteggio pieno. L'Atletico invece ha trovato qualche difficoltà in più in queste prime battute di Liga: soltanto 9 punti in 6 gare, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta a cui va aggiunto il ko ad Anfield contro il Liverpool. 

Curiosamente quello con il Real per Simeone e i suoi uomini sarà il secondo derby nel giro di pochi giorni: nel turno infrasettimanale infatti i Colchoneros hanno affrontato (e battuto), non senza patemi, il Rayo Vallecano. Nel 3-2 del Metropolitano il protagonista assoluto è stato Julian Alvarez. La Arana (il ragno, soprannome dell'argentino) si è caricato i suoi sulle spalle con una tripletta pesantissima che permette all'Atletico di presentarsi alla stracittadina più pesante a -9 dal Real capolista. L'ex City non trovava la via del gol dal match di esordio contro l'Espanol. L'hattrick contro il Rayo però lancia la sfida al capocannoniere della Liga non ché uomo copertina dei Blancos: Kylian Mbappé. Dopo un anno di rodaggio il francese si sta prendendo il Madrid: Xabi l'ha eretto a leader indiscusso della squadra schierandolo sempre e facendo accomodare in più di un'occasione Vinícius. 

Sabato servirà la miglior versione dell'ex Psg per fare risultato al Metropolitano: il Real infatti non vince un derby fuori casa dal 2022. Tutto però sembra apparecchiato per un grande derby: non ci resta che collegarci su Italia 1 alle 16:15 e goderci lo spettacolo

