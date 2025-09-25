Atletico Madrid - Real Madrid: la sfida Alvarez Mbappé in chiaro su Italia 1

Curiosamente quello con il Real per Simeone e i suoi uomini sarà il secondo derby nel giro di pochi giorni: nel turno infrasettimanale infatti i Colchoneros hanno affrontato (e battuto), non senza patemi, il Rayo Vallecano. Nel 3-2 del Metropolitano il protagonista assoluto è stato Julian Alvarez. La Arana (il ragno, soprannome dell'argentino) si è caricato i suoi sulle spalle con una tripletta pesantissima che permette all'Atletico di presentarsi alla stracittadina più pesante a -9 dal Real capolista. L'ex City non trovava la via del gol dal match di esordio contro l'Espanol. L'hattrick contro il Rayo però lancia la sfida al capocannoniere della Liga non ché uomo copertina dei Blancos: Kylian Mbappé. Dopo un anno di rodaggio il francese si sta prendendo il Madrid: Xabi l'ha eretto a leader indiscusso della squadra schierandolo sempre e facendo accomodare in più di un'occasione Vinícius.