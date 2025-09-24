Liga: tripletta di Julian Alvarez, esulta l'Atletico

ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO 3-2

Dopo aver vinto solo una gara nelle prime cinque, l'Atletico Madrid si risveglia proprio alla vigilia del derby col Real: è 3-2 sul Rayo Vallecano, sconfitto in rimonta con un ultimo quarto d'ora folle. Spingono gli ospiti in avvio, ma la prima chance è di Griezmann e al 15' l'Atleti la sblocca: cross di Llorente e tiro al volo di Julian Alvarez, palo interno e rete dell'1-0. Da qui in poi però i colchoneros si spengono e lasciano troppa iniziativa ai rivali, che pareggiano al 45' con Pep Chavarria e il suo siluro dai trenta metri. Nella ripresa entra Nico Gonzalez, che si mangia il possibile vantaggio, e pian piano cresce il Rayo Vallecano. Gli ospiti sfiorano un altro eurogol con Balliu, accarezzano il vantaggio con Isi Palazon e lo trovano al 77': filtrante per Alvaro Garcia, che salta Oblak e deposita in rete il 2-1. L'arbitro inizialmente annulla per un offside che non c'è, il Var interviene e convalida il gol che risveglia l'Atletico Madrid. Da qui in poi ha inizio un folle quarto d'ora, che vede i colchoneros pareggiare con Julian Alvarez (79'), trovare il vantaggio con l'Araña all'88' (gran tiro dai 25m) e sfiorare tre volte il poker: Giuliano Simeone colpisce una traversa, vicino alla rete anche Raspadori. Vince 3-2 l'Atletico dunque, che vola a quota 9 punti e fa suo il primo derby di Madrid: sabato il più atteso, col Real, in diretta su Italia 1. Si ferma a quota 5 punti, invece, il Rayo.