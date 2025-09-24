Liga: tripletta di Julian Alvarez, esulta l'Atletico

I Colchoneros tremano contro il Rayo Vallecano, ma vengono salvati dall'attaccante, che ribalta lo svantaggio: è 3-2 nel derby
La 6a giornata della Liga fa tirare un sospiro di sollievo all'Atletico Madrid, che rischia la figuraccia nel derby meno "nobile" contro il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid. Avanti di un gol, i Colchoneros si fanno rimontare da Pep Chavarria (45') e Alvaro Garcia (77'), ma vengono travolti da Julian Alvarez (tripletta) nel finale: l'attaccante segna le reti che valgono il 3-2. Si sblocca la Real Sociedad, pari tra Getafe e Alaves (1-1).
ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO 3-2
Dopo aver vinto solo una gara nelle prime cinque, l'Atletico Madrid si risveglia proprio alla vigilia del derby col Real: è 3-2 sul Rayo Vallecano, sconfitto in rimonta con un ultimo quarto d'ora folle. Spingono gli ospiti in avvio, ma la prima chance è di Griezmann e al 15' l'Atleti la sblocca: cross di Llorente e tiro al volo di Julian Alvarez, palo interno e rete dell'1-0. Da qui in poi però i colchoneros si spengono e lasciano troppa iniziativa ai rivali, che pareggiano al 45' con Pep Chavarria e il suo siluro dai trenta metri. Nella ripresa entra Nico Gonzalez, che si mangia il possibile vantaggio, e pian piano cresce il Rayo Vallecano. Gli ospiti sfiorano un altro eurogol con Balliu, accarezzano il vantaggio con Isi Palazon e lo trovano al 77': filtrante per Alvaro Garcia, che salta Oblak e deposita in rete il 2-1. L'arbitro inizialmente annulla per un offside che non c'è, il Var interviene e convalida il gol che risveglia l'Atletico Madrid. Da qui in poi ha inizio un folle quarto d'ora, che vede i colchoneros pareggiare con Julian Alvarez (79'), trovare il vantaggio con l'Araña all'88' (gran tiro dai 25m) e sfiorare tre volte il poker: Giuliano Simeone colpisce una traversa, vicino alla rete anche Raspadori. Vince 3-2 l'Atletico dunque, che vola a quota 9 punti e fa suo il primo derby di Madrid: sabato il più atteso, col Real, in diretta su Italia 1. Si ferma a quota 5 punti, invece, il Rayo.
REAL SOCIEDAD-MAIORCA 1-0
Arriva la prima vittoria per la Real Sociedad, che si sblocca nella 6a giornata dopo un avvio-shock: è 1-0 sul Maiorca. Dominano sin dal via i baschi, che sbattono più volte su Leo Roman: almeno tre parate decisive per il portiere nel primo tempo. Gli ospiti perdono Mascarell e vengono colpiti in avvio di ripresa, quando finalmente Oyarzabal beffa il portiere: l'assist è di Barrenetxea, ecco l'1-0. La reazione del Maiorca si limita a una rete sprecata da Mateo Joseph, sfortunati gli ospiti che si vedono assegnare e poi togliere un rigore al Var. Prosegue invece l'assolo della Real Sociedad, che sfiora tre volte il raddoppio: Leo Roman salva su Soler e Barrenetxea, Caleta-Car manca la rete da calcio piazzato. L'assedio finale del Maiorca è innocuo, Muriqi e compagni restano ultimi (col Girona) a quota 2 punti. Sale a quota 5, invece, la Real Sociedad: prima vittoria per i txuri-urdin, che scacciano le nubi dopo un avvio terribile.
GETAFE-ALAVES 1-1
Termina con un pareggio la sfida d'alta classifica tra il Getafe e l'Alaves, che chiudono sull'1-1. Su un campo decisamente accidentato, nessuna delle due formazioni inizia nel migliore dei modi. Mariano ci provava per gli ospiti, per poi diventare il potenziale assist-man al 39': palla ad Abde e grandissima parata di Soria. Il Getafe, di contro, faceva fatica a proporsi nel primo tempo ed era in svantaggio in ogni statistica al 45': tiri in porta, tiri fuori, falli realizzati e possesso palla. Nella ripresa, però, ecco la risalita degli Azulones, bravi a portarsi in vantaggio al 62': giocata palla al piede di Milla, tocco di Mayoral e rasoterra a fil di palo di Arambarri per l'1-0. La partita diventava così interessante, col gol sfiorato da Toni Martinez e il pari al 71': Guevara, da solo sul secondo palo, incrociava a battere Soria per l'1-1. Emozioni intense nel finale, senza gol: Arambarri sfiorava il bis, poi il Getafe si accontentava del pari. Padroni di casa a quota 10 punti, Alaves a quota 8 dopo sei giornate.
