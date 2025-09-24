Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
SPAGNA

Liga: tripletta di Julian Alvarez, esulta l'Atletico

I Colchoneros tremano contro il Rayo Vallecano, ma vengono salvati dall'attaccante, che ribalta lo svantaggio: è 3-2 nel derby

24 Set 2025 - 23:39
© IPA

© IPA

La 6a giornata della Liga fa tirare un sospiro di sollievo all'Atletico Madrid, che rischia la figuraccia nel derby meno "nobile" contro il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid. Avanti di un gol, i Colchoneros si fanno rimontare da Pep Chavarria (45') e Alvaro Garcia (77'), ma vengono travolti da Julian Alvarez (tripletta) nel finale: l'attaccante segna le reti che valgono il 3-2. Si sblocca la Real Sociedad, pari tra Getafe e Alaves (1-1).

ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO 3-2
Dopo aver vinto solo una gara nelle prime cinque, l'Atletico Madrid si risveglia proprio alla vigilia del derby col Real: è 3-2 sul Rayo Vallecano, sconfitto in rimonta con un ultimo quarto d'ora folle. Spingono gli ospiti in avvio, ma la prima chance è di Griezmann e al 15' l'Atleti la sblocca: cross di Llorente e tiro al volo di Julian Alvarez, palo interno e rete dell'1-0. Da qui in poi però i colchoneros si spengono e lasciano troppa iniziativa ai rivali, che pareggiano al 45' con Pep Chavarria e il suo siluro dai trenta metri. Nella ripresa entra Nico Gonzalez, che si mangia il possibile vantaggio, e pian piano cresce il Rayo Vallecano. Gli ospiti sfiorano un altro eurogol con Balliu, accarezzano il vantaggio con Isi Palazon e lo trovano al 77': filtrante per Alvaro Garcia, che salta Oblak e deposita in rete il 2-1. L'arbitro inizialmente annulla per un offside che non c'è, il Var interviene e convalida il gol che risveglia l'Atletico Madrid. Da qui in poi ha inizio un folle quarto d'ora, che vede i colchoneros pareggiare con Julian Alvarez (79'), trovare il vantaggio con l'Araña all'88' (gran tiro dai 25m) e sfiorare tre volte il poker: Giuliano Simeone colpisce una traversa, vicino alla rete anche Raspadori. Vince 3-2 l'Atletico dunque, che vola a quota 9 punti e fa suo il primo derby di Madrid: sabato il più atteso, col Real, in diretta su Italia 1. Si ferma a quota 5 punti, invece, il Rayo. 

REAL SOCIEDAD-MAIORCA 1-0
Arriva la prima vittoria per la Real Sociedad, che si sblocca nella 6a giornata dopo un avvio-shock: è 1-0 sul Maiorca. Dominano sin dal via i baschi, che sbattono più volte su Leo Roman: almeno tre parate decisive per il portiere nel primo tempo. Gli ospiti perdono Mascarell e vengono colpiti in avvio di ripresa, quando finalmente Oyarzabal beffa il portiere: l'assist è di Barrenetxea, ecco l'1-0. La reazione del Maiorca si limita a una rete sprecata da Mateo Joseph, sfortunati gli ospiti che si vedono assegnare e poi togliere un rigore al Var. Prosegue invece l'assolo della Real Sociedad, che sfiora tre volte il raddoppio: Leo Roman salva su Soler e Barrenetxea, Caleta-Car manca la rete da calcio piazzato. L'assedio finale del Maiorca è innocuo, Muriqi e compagni restano ultimi (col Girona) a quota 2 punti. Sale a quota 5, invece, la Real Sociedad: prima vittoria per i txuri-urdin, che scacciano le nubi dopo un avvio terribile. 

GETAFE-ALAVES 1-1
Termina con un pareggio la sfida d'alta classifica tra il Getafe e l'Alaves, che chiudono sull'1-1. Su un campo decisamente accidentato, nessuna delle due formazioni inizia nel migliore dei modi. Mariano ci provava per gli ospiti, per poi diventare il potenziale assist-man al 39': palla ad Abde e grandissima parata di Soria. Il Getafe, di contro, faceva fatica a proporsi nel primo tempo ed era in svantaggio in ogni statistica al 45': tiri in porta, tiri fuori, falli realizzati e possesso palla. Nella ripresa, però, ecco la risalita degli Azulones, bravi a portarsi in vantaggio al 62': giocata palla al piede di Milla, tocco di Mayoral e rasoterra a fil di palo di Arambarri per l'1-0. La partita diventava così interessante, col gol sfiorato da Toni Martinez e il pari al 71': Guevara, da solo sul secondo palo, incrociava a battere Soria per l'1-1. Emozioni intense nel finale, senza gol: Arambarri sfiorava il bis, poi il Getafe si accontentava del pari. Padroni di casa a quota 10 punti, Alaves a quota 8 dopo sei giornate.

liga
atletico madrid

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Liga

Barcellona esagerato, Flick fa 6 gol al Valencia e resta in scia al Real Madrid

Alvarez trascina l'Atletico Madrid fuori dalla crisi: Rayo rimontato e battuto con una tripletta

Il Real Madrid travolge il Levante e fa sei su sei. Segna anche Mastantuono

Il Barcellona fa tris e resta in scia al Real Madrid, l’Atletico si inceppa ancora

Militao apre e Mbappé chiude: il Real fa pokerissimo e scappa

8

Eterno Alexis Sanchez: firma il gol vittoria del Siviglia sull'Alaves

Real Madrid, Asencio a processo per la diffusione di video a sfondo sessuale

La Liga sbarca su Mediaset: dal Clasico al Derby di Madrid, i sei match trasmessi in chiaro

Barcellona esagerato, Flick fa 6 gol al Valencia e resta in scia al Real Madrid

I più visti di Calcio Estero

Sliding door Chiesa: perché l'infortunio di Leoni potrebbe cambiargli la stagione

Vinicius, che trivela contro il Levante: "Mi ha insegnato Modric a calciare così, ci manca"

Mudryk, da flop milionario ad atleta olimpico? L'attaccante del Chelsea si dà all'atletica

Valentin Carboni, crociato ko e stagione finita. Inter, addio ai 36 mln del riscatto?

MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

Mourinho vince alla prima con il Benfica

Notizie del giorno
Vedi tutti
Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"
00:12
Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"
"Il Como è stato molto superiore"
00:06
"Il Como è stato molto superiore"
Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"
00:05
Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"
Iannoni: "Il Como ha meritato"
00:00
Iannoni: "Il Como ha meritato"
Fabregas: "Si è vista la forza del gruppo"
00:00
Fabregas: "Si è vista la forza del gruppo"