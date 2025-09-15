Logo SportMediaset
La Liga sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

Una nuova partnership strategica con Dazn porta sulle reti del Biscione il meglio del calcio spagnolo in co-esclusiva

15 Set 2025 - 11:40

Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa dunque sempre più solida.

LE SEI PARTITE IN CO-ESCLUSIVA

L'intesa tra le due emittenti porterà in chiaro sulle reti del Biscione il meglio del calcio spagnolo e alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: Da Lamine Yamal e Kylian Mbappè passando per Julian Alvarez, Bellingham e tanti altri. Il calendario e le date sono ancora in fase di definizione, ma le partite che verranno trasmesse saranno le seguenti: 

  • Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1) 
  • Weekend 25-26 ottobre 2025 – Real Madrid-Barcellona 
  • Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid 
  • Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid 
  • Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona 
  • Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid 
