REAL MADRID

Vinicius, trivela da urlo contro il Levante: "Mi ha insegnato Modric a calciare così, ci manca"

Magia del brasiliano nel 4-1 con cui i merengues hanno conquistato la sesta vittoria in altrettante giornate

24 Set 2025 - 12:05
© IPA

© IPA

Prosegue inarrestabile la marcia in Liga del Real Madrid, che martedì ha battuto 4-1 il Levante facendo sei su sei in campionato. La nota più positiva per Xabi Alonso è rappresentata da Vinicius Jr, tornato protagonista con un gol e un assist. La rete che ha spianato la strada al successo dei Blancos è un vero gioiello, una trivela che ha lasciato di stucco il portiere avversario. 

Nel post-partita, il fenomeno brasiliano ha reso omaggio all'ex compagno che gliel'ha insegnata, Luka Modric, che ha lasciato Madrid in estate a parametro zero e ora sta facendo le fortune del Milan di Allegri. "Modric mi ha insegnato a farlo, ci manca molto. Sono stato bravo a calciare in quel modo d'esterno, spero di poter continuare così - ha detto ai microfoni di Real Madrid TV -. Penso che sia uno dei tiri più belli che abbia mai fatto, calciando in quel modo. Abbiamo fatto una buona pressione, tenuto un buon possesso palla, ed è così che vinceremo tante partite".

vinicius jr
trivela
luka modric

