Vinicius, trivela da urlo contro il Levante: "Mi ha insegnato Modric a calciare così, ci manca"

Nel post-partita, il fenomeno brasiliano ha reso omaggio all'ex compagno che gliel'ha insegnata, Luka Modric, che ha lasciato Madrid in estate a parametro zero e ora sta facendo le fortune del Milan di Allegri. "Modric mi ha insegnato a farlo, ci manca molto. Sono stato bravo a calciare in quel modo d'esterno, spero di poter continuare così - ha detto ai microfoni di Real Madrid TV -. Penso che sia uno dei tiri più belli che abbia mai fatto, calciando in quel modo. Abbiamo fatto una buona pressione, tenuto un buon possesso palla, ed è così che vinceremo tante partite".