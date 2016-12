Dopo tre successi di fila, i bianconeri vengono stoppati dalla squadra di Giampaolo, che crea le occasioni migliori, ma non ritrova la vittoria

Aspettando la trasferta di domenica, i blucerchiati si sono ritrovati per festeggiare il Natale

I due centrocampisti trascinano i biancocelesti, a Giampaolo non basta la rete di Schick

I blucerchiati infilano il quarto successo consecutivo in casa: decidono Barreto e Schick

Staffelli ha raggiunto Fantantonio fuori squadra alla Sampdoria: "Mi hanno obbligato a non parlare"

Fantantonio è ancora fuori rosa e per la famiglia Cassano è già tempo di vacanze

Il giovane uruguaiano, in esclusiva a Premium Sport, ringrazia Giampaolo: "Mi ha dato fiducia"

Il presidente blucerchiato a Premium Sport: "Non penso che Gabbiadini ritorni”

Zaza resta favorito per gennaio, ma Ferrero stuzzica De Laurentiis: "Manolo lo riporterei a Genova subito"

Spiraglio nella querelle: il club gli ha fornito un giovane della primavera per esercitarsi a tirare

Il tecnico a Premium Sport: "E' un segnale che una società deve cogliere nel momento in cui pensa di dover esonerare un allenatore..."

Un gol del centravanti piega i nerazzurri, che sfiorano più volte la rete ma non sfondano

VERSO SAMP-INTER

"Non so cosa aspettarmi dai nerazzurri: Sul piano individuale si rischia di soccombere, per cui i problemi vanno risolti col gruppo"