Cessione Sampdoria, Andrea Radrizzani a Bogliasco: "Incrociamo le dita"

L'AFFARE

Il proprietario del Leeds è in trattativa per l'acquisto del club blucerchiato

© Getty Images Andrea Radrizzani fa sul serio per la Sampdoria. Il proprietario e presidente del Leeds si è presentato a Bogliasco al centro sportivo blucerchiato dove proverà a chiudere la trattativa per l'acquisto della società ligure. "Speriamo, incrociamo le dita" ha risposto ai presenti circa la fattibilità dell'esito positivo del'affare. Lo scorso venerdì lo stesso Radrizzani ha inviato un'offerta vincolante per rilevare la Sampdoria.

Entro venerdì 26 maggio vanno trovati i soldi per evitare il fallimento e l'eventuale ripartenza dalla Serie D, ma Andrea Radrizzani è convinto e ha fatto i primi passaggi preliminari per intervenire sulla scena blucerchiata. La Sampdoria necessita di un aumento di capitale, di pagare gli stipendi dei tesserati e sanare i debiti principali entro il 20 giugno 2023 e per farlo serve un nuovo proprietario.

L'offerta vincolante è stata presentata da Andrea Radrizzani, presidente e proprietario del Leeds che si è presentato di persona al centro sportivo di Bogliasco per accelerare le fasi della trattativa per l'acquisizione del club. Come comunicato dal socio di Radrizzani, Matteo Manfredi, c'è già "un accordo con le banche sui debiti pregressi e 55 milioni subito più altri 20 disponibili per la salvezza e il rilancio". Obiettivo ottenere il "sì" di Ferrero.