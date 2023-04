Serie A: il Verona ribalta il Sassuolo. Gioia Cremonese, Samp ultima

serie a

L'argentino beffa Consigli con un pallonetto da 35m e regala il 2-1 al Verona, che sconfigge il Sassuolo e si porta a -4 dallo Spezia. Notte fonda per la Samp, sconfitta 3-2 dai grigiorossi e ultima

Sampdoria-Cremonese e Verona-Sassuolo, le foto più belle













































































Il Verona fa l'impresa in rimonta, sconfiggendo 2-1 il Sassuolo al Bentegodi. Dopo il vantaggio di Harroui (34'), l'Hellas non si dà per vinta e rimonta grazie all'errore di Consigli: Ceccherini (83') e Gaich (94') firmano la vittoria e il -4 dallo Spezia terzultimo. Vittoria in extremis anche per la Cremonese, che va due volte in svantaggio e batte 3-2 la Sampdoria: decisivo Sernicola, che regala una flebile speranza-salvezza ai suoi.

VERONA-SASSUOLO 2-1: LA PARTITA

Rimonta e si regala una speranza l'Hellas Verona, che grazie ai cambi offensivi di Zaffaroni ribalta lo svantaggio iniziale: il 2-1 al Sassuolo vale il -4 dallo Spezia terzultimo. Palleggiano in avvio neroverdi, che hanno un netto dominio territoriale sui rivali, schierati con una formazione sperimentale e Tameze nel terzetto difensivo. La prima chance è per Laurienté, ed al 34' il Sassuolo passa: Berardi salta secco Doig e mette in mezzo, trovando il colpo di testa vincente di Harroui. Nel finale del primo tempo, due chances per il raddoppio emiliano: Laurienté viene fermato da Montipò, Frattesi dalla difesa. Si va al riposo sull'1-0 e Zaffaroni cambia tutto: fuori Doig e Veloso, dentro Ngonge e Ceccherini per ristabilire il consueto 3-4-2-1. In seguito entreranno anche Gaich, Kallon e Djuric per una formazione iperoffensiva. L'Hellas rischia qualcosa nei primi minuti: Frattesi è impreciso, ma Pinamonti esalta i riflessi di Montipò. Il Sassuolo spreca ancora con Berardi e Rogerio, blindato dal portiere. Errori che tengono in vita il Verona, che prende coraggio anche grazie ai cambi sbagliati da Dionisi, che disarticola il suo tridente e si copre. Djuric fa le prove generali del gol e Maxime Lopez salva sulla linea, ma la rete, meritata per l'atteggiamento scaligero, arriva all'83'. La firma Ceccherini, svettando da corner e anticipando Pinamonti. Non è ancora finita, perchè Montipò salva i suoi ed evita il gol di Alvarez al 92', e due minuti più tardi esplode il Bentegodi: l'eroe è Adolfo Gaich, che approfitta del clamoroso errore coi piedi di Consigli per beffarlo con un pallonetto dai 35m. Vince 2-1 il Verona e si porta a -4 dalla terzultima con nove gare da giocare, celebrando i suoi 120 anni (con tanto di maglia speciale) nel migliore dei modi. Sassuolo fermo a quota 37.

LE PAGELLE

Montipò 7 - Il migliore dei suoi per distacco. Evita in almeno tre occasioni il raddoppio del Sassuolo, l'ultima al 92', tenendo la sua squadra in vita fino ai minuti finali e alla rimonta.

Ceccherini 6.5 - Aveva segnato all'andata e si ripete al ritorno: una rete preziosissima, la sua, che premia l'assedio dell'Hellas con tre punte più Kallon e Ngonge. Prodigioso il suo stacco, anticipando Pinamonti.

Berardi 6.5 - Il sesto assist stagionale è il culmine di una grande giocata palla al piede, con quel pallone d'oro per Harroui che vale l'1-0. Spreca in un paio d'occasioni il raddoppio ed è il più vivo dei suoi. Appena esce, si spegne il Sassuolo.

Consigli 5 - Il suo errore palla al piede, con quell'inspiegabile passaggio corto che aziona Gaich, condanna il Sassuolo a una sconfitta impronosticabile fino ai minuti finali. Un eccesso di sicurezza che costa carissimo.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 7; Magnani 5.5, Hien 6, Tameze 5.5; Faraoni 6 (22' st Kallon 6), Terracciano 5.5 (35' st Gaich 6.5), Miguel Veloso 5 (1' st Ngonge 6), Duda 6, Doig 5.5 (1' st Ceccherini 6.5); Lasagna 6, Verdi 5.5 (16' st Djuric 6.5). All. Zaffaroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Cabal, Coppola.

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli 5; Toljan 5.5, Erlic 5.5, Ruan 6, Rogerio 6; Frattesi 6.5 (35' st Thorstvedt sv), Lopez 6.5, Harroui 6.5 (22' st Matheus Henrique 5.5); Berardi 6.5 (22' st Defrel 5.5), Pinamonti 5.5 (42' st Alvarez sv), Laurienté 6.5 (35' st Bajrami sv). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 34' Harroui (S), 38' st Ceccherini (V), 49' st Gaich (V).

Ammoniti: Laurienté (S), Miguel Veloso (V), Ruan (S), Pinamonti (S), Lasagna (V), Lopez (S), Magnani (V).

LE STATISTICHE

Quarta vittoria in 14 partite per il Verona con Marco Zaffaroni in panchina (5N, 5P): tante quante nelle precedenti 26 con tre allenatori diversi in Serie A (Bocchetti, Cioffi e Tudor).

Era dalla scorso febbraio contro la Salernitana che il Verona non vinceva un match di campionato; da allora, quattro sconfitte e due pareggi.

Nel 2023, il Verona ha raccolto 14 punti (4V, 2N, 1P) al Bentegodi: meno soltanto di Roma (18), Juventus (16) e Inter (15).

La sconfitta contro il Verona ha interrotto una serie di cinque risultati utili di fila per il Sassuolo, frutto di quattro vittorie e un pareggio.

Dal 2013/14 (suo debutto in Serie A), soltanto Lionel Messi (10), Neymar (9), Roberto Firmino (8) e Thomas Müller (8) hanno segnato 6+ gol e fornito 6+ assist per più stagioni differenti rispetto a Domenico Berardi (7) nei Big-5 campionati europei.

Soltanto Victor Osimhen (14) ha preso parte a più gol rispetto a Domenico Berardi (11, 5 reti-6 passaggi vincenti) in Serie A nel 2023.

Domenico Berardi ha preso parte ad almeno una rete in tre trasferte consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre-dicembre 2021 (quattro gare di fila in quel caso – Juventus, Udinese, Milan, Spezia).

Abdou Harroui ha segnato due gol in 18 partite di questo campionato: non ne aveva messo a referto nessuno in tutte le 22 gare dello scorso torneo di Serie A.

Primo gol da titolare per Abdou Harroui in Serie A e secondo in generale nel massimo torneo, dopo quello realizzato da subentrato lo scorso ottobre contro la Salernitana.

Entrambi i gol segnati da Federico Ceccherini in questo campionato sono arrivati contro il Sassuolo: quella emiliana è l’unica squadra contro la quale ha realizzato più di una rete nel massimo torneo.

Due gol per Federico Ceccherini nel campionato in corso: è il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A.

Federico Ceccherini ha segnato due reti in 17 partite di questo campionato: soltanto una in meno di quelle realizzate in tutte le precedenti 196 gare di Serie A.

Adolfo Gaich ha ritrovato il gol in Serie A dopo 748 giorni dall’ultimo messo a segno il 21/3/2021, contro la Juventus, con la maglia del Benevento.

L'ultima volta che il Verona si è trovato sotto di un gol per poi vincere la partita in Serie A risale allo scorso settembre contro la Sampdoria (anche in quel caso 2-1 in casa).

L'ultima volta che il Sassuolo si è trovato sopra di un gol per poi perdere il match di Serie A è datata ottobre 2022, contro l'Atalanta (1-2 in trasferta).

Il Verona ha effettuato il primo tiro nello specchio al 78’ minuto della partita con Magnani.

100ª partita per Miguel Veloso con la maglia del Verona, considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori attualmente nella rosa dei gialloblù, soltanto altri quattro giocatori hanno raggiunto questo traguardo: Marco Davide Faraoni, Pawel Dawidowicz, Darko Lazovic e Adrien Tameze.

Partita numero 467 per Andrea Consigli in Serie A: il portiere del Sassuolo raggiunge così la 28ª posizione in solitaria tra i giocatori con più presenze nella storia del massimo campionato, superando Sergio Cervato (466).

Due delle tre volte in cui il Verona ha schierato nell'XI di partenza di questo campionato il maggior numero di giocatori italiani (sei) sono state contro il Sassuolo (la restante invece contro la Juventus a inizio aprile).

SAMPDORIA-CREMONESE 2-3: LA PARTITA

Vittoria preziosissima per la Cremonese, che va in svantaggio due volte e sconfigge 3-2 la Sampdoria grazie a Sernicola, regalandosi una flebile speranza-salvezza. Il grande avvio è dei blucerchiati, con lo scatenato Leris a incendiare la corsia destra e mettere in difficoltà Quagliata, ma la prima chance è grigiorossa: proprio l'ex Heracles apparecchia per Ghiglione, che spreca. Gol sbagliato e gol subito, perchè un minuto dopo passa la Sampdoria: Augello si invola sulla sinistra, mette in mezzo e trova l'accorrente Leris, che anticipa Quagliata e firma l'1-0 con un grande inserimento. La Cremonese ha qualche minuto di smarrimento, con l'occasione per Winks e il miracolo di Carnesecchi su Zanoli, ma Ballardini effettua i dovuti accorgimenti tattici e Dessers sfiora il pareggio, che arriva al 34'. Tsadjout effettua una grande azione e serve Quagliata, che mette in mezzo per Ghiglione: l'ex Genoa colpisce male, ma sul rimbalzo la sfera assume una traiettoria che scavalca Ravaglia ed entra in rete. Nella ripresa spinge ancora la Samp, con Meité salvifico su Augello e Carnesecchi a blindare la sua porta su Djuricic. Il meritato vantaggio blucerchiato arriva al 66', quando Augello incendia la corsia sinistra e mette in mezzo per Lammers, letale di testa. Ballardini cambia ancora modulo e si gioca la carta-Ciofani, ma perde il centravanti dopo un brutto colpo al volto. La Cremonese, comunque, non si arrende e pareggia all'84': Dessers lotta sulla corsia destra e trova in mezzo Lochoshvili, che tocca di petto per il 2-2. Non è ancora finita, perchè al 94' Sernicola fa piangere Marassi con uno strepitoso tiro a giro che vale il 3-2. La Samp è ora ultima a quota 15, 16 punti per la Cremonese che si porta a -10 dalla salvezza.

LE PAGELLE

Augello 7 - Prestazione-monstre dell'esterno, grande appassionato di freccette. I suoi cross fanno sempre centro: assist per il vantaggio di Leris e per il 2-1 di Lammers. Sfiora anche la rete personale, venendo murato da Meité.

Leris 6.5 - Primo tempo ad altissima intensità, da migliore della Sampdoria. Lo corona con l'inserimento e l'incornata che valgono l'1-0 sul cross di Augello. Più spento nella ripresa.

Sernicola 7 - L'eroe della Cremonese arriva dalla panchina. Entra, incendia la fascia destra e trova il gol-vittoria con uno strepitoso tiro (di sinistro) sotto l'incrocio.

Ferrari 5 - Male da braccetto destro, male da terzino destro dopo il cambio di modulo. Le sue disattenzioni costano carissime, perchè Augello incendia la corsia sinistra della Samp e realizza due assist.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-2-3-1) - Ravaglia 5.5; Zanoli 6.5 (30' st Oikonomou 5.5), Nuytinck 5, Amione 5.5, Augello 7 (43' st Murru sv); Winks 6, Rincon 5.5; Leris 6.5, Cuisance 5.5 (1' st Lammers 6.5), Djuricic 5.5 (43' st Jesé sv); Gabbiadini 6. All. Stankovic. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti.

CREMONESE (3-4-1-2) - Carnesecchi 6.5; Ferrari 5 (23' st Sernicola 7), Bianchetti 5.5, Lochoshvili 6; Ghiglione 6 (23' st Valeri 6.5), Meité 6.5, Castagnetti 6, Quagliata 6 (28' st Pickel 6); Buonaiuto 6; Dessers 6.5, Tsadjout 5.5 (23' st Ciofani sv; 35' st Afena-Gyan 6). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Galdames, Basso.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 13' Leris (S), 34' Ghiglione (C), 21' st Lammers (S), 39' st Lochoshvili (C), 49' st Sernicola (C).

Ammoniti: Bianchetti (C), Leris (S), Oikonomou (S), Sernicola (C), Afena-Gyan (C).

LE STATISTICHE

La Cremonese ha vinto la prima partita in trasferta in questa Serie A; il precedente successo lontano da casa in massima serie era arrivato 31 marzo 1996 contro il Padova (1-2 con Luigi Simoni in panchina).

La Cremonese ha vinto la prima partita esterna conto la Sampdoria in Serie A; quella ligure è diventata la 10ª formazione contro cui i grigiorossi trovano la vittoria in una gara esterna del torneo.

La Sampdoria ha perso 20 delle 29 gare di questa Serie A, almeno tre sconfitte in più rispetto a qualsiasi altra squadra del torneo. I blucerchiati non avevano mai perso così tanto dopo lo stesso numero di giornate in una singola stagione in massima serie.

La Cremonese non segnava almeno tre reti in trasferta in Serie A dall’aprile 1994 (3-3 v Udinese).

Leonardo Sernicola ha segnato il secondo gol in questo campionato; il precedente il 27 agosto 2022 contro il Torino.

Mehdi Léris ha realizzato il suo secondo gol in Serie A a distanza di 980 giorni dal precedente (1 agosto 2020 v Brescia); entrambe le sue marcature in massima serie sono arrivate su assist di Tommaso Augello.

Nessun difensore italiano ha preso parte a più gol di Tommaso Augello in questo campionato: sei (2 gol, 4 assist), al pari di Di Lorenzo e Udogie.

Tommaso Augello (quattro) è il giocatore della Sampdoria che ha servito più assist in questa Serie A; il doriano non aveva mai servito così tanti assist in una singola stagione del torneo.

Tommaso Augello ha servito due assist in una singola partita per la prima volta in Serie A; l’ultimo giocatore della Sampdoria a riuscirci era stato Antonio Candreva nel maggio 2022 (v Fiorentina).

Paolo Ghiglione ha segnato in Serie A a distanza di 1532 giorni dall’unica marcatura precedente (Frosinone v Bologna del 27 gennaio 2019) inoltre, per la prima volta, ha sia trovato il gol che servito almeno un assist in una singola stagione della massima serie.

Cyriel Dessers è il giocatore della Cremonese che ha preso parte a più gol in questa Serie A (sette – cinque reti e due assist).

Sam Lammers ha segnato il secondo gol in questo campionato, il primo però con la maglia della Sampdoria.

Luka Lochoshvili ha segnato il primo gol in Serie A alla 18a presenza nella competizione.

Giacomo Quagliata ha servito il primo assist in Serie A alla 14a presenza nella competizione.