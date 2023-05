Samp: via libera all’aumento di capitale, trovato l'accordo tra Ferrero e Radrizzani 

SAMPDORIA

Il Cda ha ricevuto il mandato per procedere: raggiunto un punto d'incontro con l'ex patron

© Getty Images Il Cda della Sampdoria (composto dal presidente Lanna, il vicepresidente Romei e i consiglieri Panconi e Bosco) ha ricevuto il mandato a procedere all’aumento di capitale. A Milano, era andata in scena la riunione tra Matteo Manfredi di Gestio Capital, da una parte, e Gianluca Vidal e Massimo Ferrero, dall'altra. Un incontro fondamentale per il passaggio di proprietà. In mattinata lo stesso Manfredi e Andrea Radrizzani avevano inviato una nuova proposta a Ferrero, con dei cambiamenti più favorevoli all’ex patron. Dopo varie discussioni le parti si ravvicinate fino a trovare l'accordo finale che ha salvato la Samp.

Il futuro della Sampdoria, insomma, è garantito dalla nuova proprietà Manfredi-Radrizzani. L'unica nota negativa è l'inevitabile penalizzazione in classifica che verrà scontata nella prossima stagione di Serie B, visto che non è stata rispettata la scadenza dei pagamenti arretrati. I punti, comunque, dovrebbero essere meno di quattro.

FERRERO: "HO VENDUTO LA SAMPDORIA"

Ai microfoni di Telenord, l'ex patron Massimo Ferrero ha parlato della cessione del club blucerchiato ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: "Non è stata una trattativa, mi hanno portato a ragionare col cuore. Non ho preso soldi, non ho preso niente. Il primo che si azzarda a insultarmi di nuovo faccio una strage. L'ho fatto per la gente, per gli stipendi della gente. Per una parte di tifoseria perché questa storia doveva finire, di insultare Ferrero, a Ferrero hanno regalato... A me Garrone non ha regalato niente. Tant'è vero che il Baciccia l'ho pagato 20 milioni e ora non ho preso niente. Errori? Non da parte mia. Chiarite una cosa: non da me. Sono 18 mesi che non tocco palla per la Sampdoria. Io ho fatto otto campionato tutti belli, compresi quello del lockdown. Basta cercare capri espiatori. Io ho fatto, ho ragionato col cuore invece che ragionare con la testa. Mi hanno portato allo sfinimento, non ce la faccio più a sentire tutte queste brutte parole, tutte queste falsità contro Ferrero. Ferrero è una persona perbene, è un padre di famiglia. Basta che state tutti contenti, io sono contento".

IL PRESIDENTE LANNA: "PASSO IMPORTANTE MA ORA PEDALARE"

"Siamo tutti felici, sono state due giornate intense, dobbiamo ringraziare tutte le parti coinvolte che hanno fatto un grandissimo lavoro, ci sono tante altre cose da fare ma non è finita qui e dobbiamo lavorare parecchio". Così il presidente della Sampdoria Marco Lanna parlando con i giornalisti al termine di una lunga giornata che ha segnato un passaggio fondamentale con l'arrivo di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: "Abbiamo fatto un passo importante ma ce ne sono tanti altri che dobbiamo fare. Sono state giornate dure per tutti ma il primo passo è stato fatto. Adesso bisognerà pedalare perché ci sono tante cose da fare in poco tempo".