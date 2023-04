Serie A, Roma-Sampdoria 3-0: tris giallorosso per la Champions 

ROMA-SAMPDORIA 3-0

All'Olimpico nel primo tempo Ravaglia respinge il forcing giallorosso, poi nella ripresa i blucerchiati devono arrendersi ai gol di Wjinaldum, Dybala ed El Shaarawy dopo l'espulsione di Murillo. Inter agganciata a quota 50

© Getty Images La Roma si rilancia e piazza un colpo importante in zona Champions League. Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio, nella 28.ma giornata di Serie A la squadra di Mourinho batte 3-0 la Sampdoria e aggancia l'Inter a quota 50 punti. All'Olimpico nel primo tempo Ravaglia e il palo respingono il forcing giallorosso. Nella ripresa poi Murillo rimedia un'espulsione (52') per doppia ammonizione e i padroni di casa vanno a bersaglio con Wijnaldum (57'), Dybala (88') ed El Shaarawy (94').

LE PAGELLE

Wjinaldum 7: insieme a Matic alza la diga in mediana e gestisce il traffico con ordine e qualità. Rispetto al compagno di reparto però cerca con più cattiveria la profondità e riesce a sfondare. Nel primo tempo centra un palo, nella ripresa poi sblocca la gara di testa proprio in tandem col serbo e si procura il rigore

Abraham 6: si muove molto al centro dell'attacco cercando di farsi largo più col fisico che con la tecnica. Ha voglia di riscatto e si vede, ma lavora poco in profondità e la Roma fatica a verticalizzare centralmente. Procura l'espulsione di Murillo

Llorente 6,5: insieme a Smalling tiene a bada Gabbiadini senza rischi e domina nel gioco aereo. Nel primo tempo impegna Ravaglia di testa

Ravaglia 7: attento e reattivo tra i pali. Nel primo tempo la Roma tira in porta 15 volte e se la Samp non va sotto il merito è tutto suo e di almeno tre parate super. Nella ripresa si ripete su Smalling, poi deve arrendersi all'incornata ravvicinata di Wjinaldum e ai colpi di Dybala ed El Shaarawy nel finale

Rincon 6,5: si piazza davanti alla difesa per fare filtro e dare ordine davanti alla difesa blucerchiata. Corre, copre e chiude su tutti quelli che passano dalle sue parti e centralmente i giallorossi non sfondano fino all'espulsione di Murillo

Murillo 5: lotta con Abraham su ogni palla, ma rimedia due cartellini gialli pesantissimi che segnano il match. La Roma, infatti, segna solo dopo la sua espulsione



IL TABELLINO

ROMA-SAMPDORIA 3-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski (41' st Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnaldum; Dybala, Pellegrini (35' st Solbakken), El Shaarawy; Abraham (13' st Belotti).

A disp.: Boer, Svilar, Camara, Bove, Keramitsis, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho

Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli (44' st Jesé Rodriguez), Amione, Murillo, Augello; Winks (44' st Malagrida), Rincon (22' st Paoletti), Djuricic; Leris, Cuisance (10' st Murru); Gabbiadini (22' st Lammers).

A disp.: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Ilkhan, Quagliarella, Yepes. All.: Stankovic

Arbitro: Irrati

Marcatori: 12' st Wijnaldum (R), 43' st rig. Dybala (R), 49' st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Abraham, Spinazzola, Smalling (R); Zanoli, Paoletti, Winks (S)

Espulsi: 7' st Murillo (S) - doppia ammonizione