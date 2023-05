Serie A: Dia non basta alla Salernitana, è 3-3 con la Fiorentina. Il Toro batte la Samp

Pari e spettacolo tra Salernitana e Fiorentina nella 33a giornata della Serie A. La tripletta di Boulaye Dia, che arriva a 15 gol (e 6 assist) nella prima stagione italiana, non vale la vittoria per i campani: González, Ikoné e Biraghi firmano il 3-3 viola. Il grande clima di Marassi, invece, non basta alla Sampdoria. Vince 2-0 il Torino, coi gol di Buongiorno (32') e Pellegri (94'). L'esultanza di quest'ultimo, ex Genoa, causa una rissa.