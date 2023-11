Sampdoria in crisi nera, Pirlo a un bivio: squadra già in ritiro

MOMENTO DELICATO

I risultati non arrivano e il tecnico, come il ds Legrottaglie, rischiano il posto. La sfida di Palermo può essere decisiva

L'avventura di Andrea Pirlo come allenatore della Sampdoria è giunta a un bivio, probabilmente il più complicato per quanto riguarda la Serie B in casa del Palermo. Dopo l'inizio al rallentatore in campionato e la brutta eliminazione in Coppa Italia per mano della Salernitana, il "Maestro" è a forte rischio e a Genova impazza già il totonomi per il sostituto, con Beppe Iachini e Rolando Maran in testa. La squadra blucerchiata è già in ritiro e anche il ds Legrottaglie rischia grosso.

In caso di nuova sconfitta sarebbe quasi inevitabile decidere per un cambio anche perché con questo ritmo, appena sette punti in 11 gare, i blucerchiati rischiano la Serie C. E la Samp non può permetterselo nella maniera più assoluta.

Rischia Pirlo con Beppe Iachini in pole, ma ci sarebbero anche Luca Gotti e Rolando Maran tra i papabili. E anche la coppia dirigenziale che ha fatto il mercato, Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini (figlio del ct dell'Arabia Saudita) non ha assolutamente convinto.

Matteo Manfredi adesso si sta occupando in prima persona della società, con il socio Andrea Radrizzani più defilato, e anche questa situazione caotica sulla gerarchia di comando non aiuta. Così potrebbe decidere di fare il ribaltone e scegliere anche una figura nuova, direttore generale o direttore sportivo, che possa prendere in mano la parte tecnica dopo il fallimento della campagna acquisti estiva.