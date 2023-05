Sampdoria, il gruppo Radrizzani: "Venerdì abbiamo inviato un’offerta vincolante per rilevare il club"

LA SVOLTA

Rinnovate speranze per il futuro del club nelle parole di Matteo Manfredi:

Dopo il pesante ko di San Siro col Milan arriva una notizia che potrebbe rappresentare il punto di svolta per il futuro della Sampdoria: il gruppo Radrizzani è infatti pronto a chiudere per l’acquisto del club e la conferma arriva dalle parole di Matteo Mandredi, fondatore e Ceo di Gestio Capital (un fondo di gestione patrimoniale) e socio del proprietario del Leeds United: "Abbiamo inviato venerdì un’offerta vincolante per rilevare la Sampdoria - ha dichiarato a Il Secolo XIX - Siamo pronti a procedere per chiuderla. Abbiamo trovato ieri l’accordo con le banche, per il pagamento integrale di tutti i loro crediti".

"Oltre a questo, siamo pronti a investire subito 55 milioni per la salvezza e il rilancio della società blucerchiata, più altri 20 già disponibili. Inoltre ci sono una serie di investitori istituzionali che stanno esaminando il dossier, interessati ad affiancarci e con i quali siamo in stretto contatto".

"Mercoledì siamo venuti a Genova e abbiamo parlato col sindaco Bucci - ha proseguito l'imprenditore - Perché il nostro progetto prevede la rivalutazione e, perché no, anche l’acquisto del Ferraris. Siamo anche già in contatto con 777 Partners, la proprietà del Genoa".

L'operazione Samp parte da lontano: "Per noi la Sampdoria non è una storia recente, la seguiamo dal 2018. È evidente considerando la nostra storia, come questo ambiente, quello del calcio, sia per noi conosciuto. Radrizzani possiede una squadra, il Leeds, in Premier League. Abbiamo lavorato sodo negli ultimi giorni e, ripeto, siamo pronti".

