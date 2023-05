Cessione Sampdoria: anche la QSI di Al Khelaifi con Andrea Radrizzani

NUOVO SCENARIO

La Qatar Sports Investments, già proprietaria del Psg, potrebbe avere una quota di minoranza del club blucerchiato

© Getty Images La Qatar Sports Investments sta discutendo con il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero la possibilità di acquistare la società blucerchiata. Il fondo qatariota, già proprietario del Paris Saint-Germain, è interessato a rilevare il club blucerchiato insieme all'ASER Ventures di Andrea Radrizzani, proprietario e presidente del Leeds che nei giorni scorsi è stato a Bogliasco per chiudere l'affare prima di complicazioni per la stessa Sampdoria.

Secondo la ricostruzione fatta da L'Equipe, se l'affare dovesse andare in porto il QSI avrà la minoranza della Sampdoria con la maggioranza che spetterebbe allo stesso Radrizzani in un accordo che però avvicinerebbe, di molto, il fondo a investire anche una parte nel Leeds.

Quella messa sul tavolo da Radrizzani e Qatar non è l'unica offerta per rilevare la Sampdoria in extremis, ma le parti in causa si sono dette fiduciose sul buon esito della trattativa.

LANNA: "PRUDENTE, MA OTTIMISTA"

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha parlato a margine delle finali del torneo Ravano degli ultimi sviluppi sul futuro societario. "Novità? No, stanno lavorando professionisti e consulenti per chiudere gli accordi. Speriamo che questo accada in breve tempo - ha spiegato - Sono prudente, ma ottimista. Credo che si stia lavorando. Non posso aggiungere molto altro, ma molta gente sta lavorando". Alla domanda su chi sia in vantaggio tra Radrizzani e Barnaba: "Non lo so, non è una questione di vantaggio. Stanno lavorando, non c'è nessuno in vantaggio, vedremo chi proporrà le condizioni migliori".

