Sampdoria, ufficiale l'addio a Quagliarella: "Per sempre uno di noi"

IL MESSAGGIO

Nelle scorse settimane si era ipotizzato un rinnovo con l'obiettivo di un pronto ritorno in Serie A, ora l'addio: "Grazie capitano"

La Sampdoria ha dato ufficialmente l'addio a Fabio Quagliarella, facendo tramontare l'ipotesi di un rinnovo di contratto per il bomber 40enne: "Dicendo 'grazie' tu crei amore. Un amore, il nostro, che non finirà mai - si legge in un messaggio social pubblicato dai blucerchiati -. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi".

L'ormai ex capitano blucerchiato si era messo a disposizione della società dopo la fine del campionato, al termine del quale era arrivata la retrocessione in Serie B, dicendosi pronto a rimanere a Genova per aiutare la squadra a tornare nella massima categoria il prima possibile.

Ora è però arrivata la decisione definitiva: Quagliarella non rimarrà alla Sampdoria, la sua avventura si chiude con 293 presenze e 106 gol in 8 stagioni e mezzo (la prima nel 2006/07, poi da gennaio 2016 in avanti). L'ultima rete resterà quella del 20 maggio a San Siro contro il Milan.

Nell'ultima giornata di campionato c'era comunque stata l'occasione di salutare tutti i tifosi, a cui il bomber di Castellammare aveva poi dedicato un saluto affettuoso sui suoi canali social.