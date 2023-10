Sampdoria, Legrottaglie: "Avanti con Pirlo, auspichiamo la svolta"

TECNICO CONFERMATO

Il responsabile dell'area tecnica conferma ancora una volta il tecnico nonostante il difficilissimo avvio di stagione con solo 3 punti all'attivo

© ansa La Sampdoria conferma ancora una volta Andrea Pirlo nonostante il penultimo posto in classifica in Serie B e i 3 punti fin qui conquistati. Dopo un incontro con i vertici aziendali, il responsabile dell'area tecnica dei blucerchiati, Nicola Legrottaglie, è stato chiaro: "Confermo che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive".

L'ex difensore di Chievo, Juve e Catania si è poi rivolto ai tifosi doriani: "Gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti della Sampdoria desiderano ringraziare gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto continuamente dimostrato, per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l'impegno e la pazienza fin qui avuti".

