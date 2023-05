Sampdoria, giornata decisiva: la trattativa Ferrero-Radrizzani prosegue a oltranza

LA TRATTATIVA

C'è da risolvere il nodo del logo blucerchiato ed entro la mezzanotte dev'essere versato il primo trimestre di stipendi o sarà penalizzazione

Altra giornata caldissima in casa Sampdoria in merito alla trattativa tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani per la cessione del club blucerchiato. L'assemblea straordinaria degli azionisti è in programma alle 13.30, nel frattempo proseguono a oltranza i colloqui tra l'attuale proprietario del club blucerchiato e la Gestio Capital del numero uno del Leeds, dopo che una prima offerta era stata rifiutata nella giornata di lunedì.

Continuano a ballare circa 10 milioni di euro tra domanda e offerta e uno dei nodi più grossi riguarda il logo della Samp, il Baciccia, attualmente oggetto di un contratto d’affitto tra la controllante Sport Spettacolo Holding di Ferrero e Banca Intesa Sanpaolo, sul quale per altro sono ancora accese le fideiussioni di Garrone. Radrizzani e il suo socio, Matteo Manfredi, vorrebbero rilevarlo senza sborsare un euro, mentre Ferrero chiede alcuni milioni per compensare quanto versato negli scorsi anni.

In tutto ciò, entro le 23.59 il club deve versare il primo trimestre di stipendi federali 2023, che ammonta a circa 13,5 milioni. Non farlo costerebbe 4 punti di penalizzazione nella prossima stagione. I soldi dovrebbero arrivare dall'anticipo del "paracadute B" ottenuto nei giorni scorsi e dal prestito-ponte da parte di un istituto bancario che avrebbe già dato l'ok.

In ogni caso il tempo stringe e le opzioni sul tavolo non sono più molte: o Ferrero accetta la proposta di Radrizzani oppure si potrebbe giungere, tramite l'applicazione dell'articolo 120bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a un aumento di capitale “forzoso” con l’avallo del Tribunale, da subito efficace.

L'articolo, al comma 2, prevede infatti che "ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni".

Così facendo, però, ci si esporrebbe al rischio di contenziosi legali, ed è per questo che, al momento, si prosegue sulla strada della trattativa. Secondo Milano Finanza, per altro, per colmare il gap tra le parti potrebbe intervenire l’ex proprietario della Sampdoria, Edoardo Garrone, che con uno sforzo economico relativo contribuirebbe al salvataggio della società rimediando a quello che lui stesso definì un "errore", ossia la cessione a Ferrero nel 2014.

Nel frattempo i tifosi blucerchiati continuano a seguire da vicino la vicenda e anche oggi si sono dati appuntamento a Corte Lambruschini per far sentire la loro presenza a tutti gli attori in causa.

LANNA AI TIFOSI: "LA TRATTATIVA SARÀ MOLTO LUNGA"

"Abbiate pazienza, la trattativa sarà molto lunga". Sono queste le parole che il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha rivolto a una delegazione degli oltre 800 tifosi che affollano la piazzetta interna al palazzo di Corte Lambruschini di Genova, dove si trova la sede della società blucerchiata, mentre è in corso l'assemblea degli azionisti.

Vedi anche sampdoria Cessione Samp: firmato l'accordo preliminare con Radrizzani e Manfredi