Crisi Sampdoria, Stankovic resta in panchina fino a fine stagione

Dopo il confronto tra allenatore e società successivo alla scoppola di Firenze, le parti hanno deciso di proseguire insieme

"Se sono io il problema, amen, lo accetto con grande dignità e orgoglio". Le parole pronunciate da Dejan stankovic dopo il pesante ko di Firenze che ha avvicinato la Sampdoria alla Serie B avevano fatto pensare alle possibili dimissioni del tecnico serbo, ma oggi l'ex centrocampista ha avuto un confronto con la società e le parti hanno deciso di comune accordo di proseguire insieme e provare fino all’ultimo a centrare una salvezza che sembra impossibile ma non è ancora matematica.

Il confronto tra la dirigenza blucerchiata e Stankovic si è svolto a Bogliasco, erano presenti anche Marco Lanna e Mattia Baldini (mentre con la squadra il serbo parlerà solo in un secondo momento) e il tecnico ha confermato di essere motivato e di voler dare il massimo per chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

"Difficile salvare qualcuno, parto da me stesso - aveva detto l'allenatore al termine della sfida del Franchi - Se questa sconfitta può mettere in discussione il mio futuro qui? Sì, vedremo tutti insieme". E infatti oggi è stato il momento del confronto (per cui è stato anche spostato l'allenamento previsto in mattinata), al termine del quale sarà Stankovic a dirigere regolarmente la seduta del pomeriggio a Bogliasco.

