Serie A, Sampdoria-Sassuolo 2-2: Berardi illumina il Ferraris, ma non basta a Dionisi

Gabbiadini apre le marcature, poi Berardi e Henrique ribaltano il match. Nel finale autorete di Erlic.

Sampdoria e Sassuolo hanno aperto con un pareggio 2-2 la 37a giornata di Serie A. Al Ferraris l'inizio è stato scoppiettante con tre reti in meno di tre minuti: al vantaggio della Samp con Gabbiadini all'8', il Sassuolo ha risposto prima con Berardi e poi con Henrique già all'11'. Nella ripresa una traversa ha negato la doppietta a Berardi, mentre il palo ha tolto la soddisfazione a Quagliarella: in quell'azione però la Sampdoria ha trovato il pareggio con l'autorete di Erlic.

LA PARTITA

Tanti gol, ma soprattutto tante occasioni tra Sampdoria e Sassuolo. Una partita già da calcio estivo per la poca importanza in termini di classifica ma che, per un motivo o per l'altro, entrambe le squadre avrebbero voluto vincere senza riuscirci. Il 2-2 è frutto di un inizio incredibile con tre gol nel giro di 11 minuti, ma anche di errori grossolani davanti al portiere da parte del Sassuolo e un pizzico di fortuna nel finale per i blucerchiati che hanno salutato i propri tifosi nell'ultima interna in Serie A.

Pronti, via si è andati sul 2-1 per il Sassuolo, in rimonta tra l'altro. All'8' Ferrari si è addormentato col pallone tra i piedi facendoselo scippare da Gabbiadini per l'1-0, ma il pubblico di casa non ha nemmeno fatto in tempo a godersi il vantaggio che i neroverdi prima con Berardi (assist di Ceide) e poi con Henrique dopo un'azione travolgente di Zortea hanno ribaltato la situazione.

Nella ripresa però il Sassuolo ha avuto tantissime occasioni per esaudire il desiderio di Dionisi, ovvero vincere per provare a chiudere il campionato con 50 punti, ma sprecandole tutte. Trascinati da Berardi in versione deluxe, ma sfortunato nel colpire una clamorosa traversa, prima Ceide poi Pinamonti, Defrel e Lopez hanno sprecato occasioni gigantesche per allargare il distacco. E nel calcio, ormai è noto a tutti, queste cose si pagano puntualmente: in questo caso a otto minuti dalla fine, con una palla deviata sul palo da Quagliarella e rocambolescamente fatta finire nella propria porta da Erlic per il 2-2 finale.

LE PAGELLE

Gabbiadini 6 - Sfrutta immediatamente l'errore di Ferrari per sbloccare il match, poi però si vede più in fase difensiva che in attacco. Centra un palo ma che non fa statistica visto il fuorigioco di partenza.

Leris 6 - Inizia il match da trequartista, poi diventa centrocampista e finisce in costante chiusura quasi come un terzino. Sul campo dà tutto opponendosi anche a diverse occasioni pericolose.

Berardi 7,5 - Altra partita, altro timbro. Rimette in carreggiata il Sassuolo dopo un minuto dallo svantaggio, poi entra anche nell'azione del raddoppio. Già prima dell'intervallo centra una clamorosa traversa, poi nella ripresa manda in porta Ceide e Pinamonti. Meglio di lui (17 tra gol e assist) nel 2023 solo Haaland e Salah, beh...

Henrique 7 - Non solo ha il merito di completare la rimonta di testa, ma la sua presenza nelle azioni del Sassuolo e nell'area avversaria è una costante che ne conferma la crescita stagionale.

Pinamonti 5 - Il feeling con il gol è perduto e anche in una serata così, in cui l'agonismo e la ferocia difensiva c'è fino a un certo punto, non riesce a prendersi il palcoscenico.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-2

Sampdoria (3-4-1-2): Turk 7; Oikonomou 6 (23' st Murillo 6), Nuytinck 5 (1' st Paoletti 6), Amione 5 (1' st Murru 6); Zanoli 5,5, Winks 5, Rincon 5,5 (16' st Ilkhan 6), Augello 6; Leris 6; Gabbiadini 6, Quagliarella 6 (40' st Lammers sv). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, Segovia, Malagrida, De Luca, Jesé. All.: Stankovic 5,5.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Zortea 6,5, Erlic 5 (45' st Romagna sv), Ferrari 5, Rogerio 6; Thorstvedt 5,5 (1' st Harroui 6), Obiang 6,5, Henrique 7 (18' st Lopez 6); Berardi 7,5, Pinamonti 5 (34' st Defrel sv), Ceide 5,5 (18' st Bajrami 6). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Toljan, Bruno. All.: Dionisi 6.

Arbitro: Meraviglia

Marcatori: 8' Gabbiadini (Sam), 9' Berardi (Sas), 11' Henrique (Sas), 33' st aut. Erlic (Sas)

Ammoniti: Oikonomou (Sam); Thorstvedt, Harroui (Sas)

Espulsi: nessuno





LE STATISTICHE DI OPTA

• Nel 2023, soltanto Erling Haaland (20) e Mohamed Salah (19) hanno preso parte a più gol rispetto a Domenico Berardi nei cinque maggiori campionati europei in corso: 17 (10 reti, sette assist).

• Domenico Berardi è diventato il terzo giocatore a segnare più di 10 reti in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, dopo Ciro Immobile e Lautaro Martínez.

• Tra il gol di Domenico Berardi e quello di Matheus Henrique sono trascorsi soltanto 94 secondi. L'ultima volta in cui il Sassuolo ha segnato due reti in uno spazio temporale inferiore in una partita di Serie A risale al 23 dicembre 2020, ancora contro la Sampdoria e ancora al Ferraris: 73 secondi in quel caso tra le marcature di Caputo e Berardi.

• Prima di Sampdoria-Sassuolo l'ultima volta in cui in un match di Serie A erano stato segnati tre gol nei primi 11' di gioco era stata in Atalanta-Bologna, nell'aprile 2019: doppietta di Ilicic e centro di Hateboer nei primi 9' di gara.

• Domenico Berardi ha segnato 10 gol contro la Sampdoria in Serie A, solo contro il Milan (11 reti) ne conta di più nella competizione.

• Domenico Berardi ha preso parte a un gol, tra reti e assist, per quattro partite di fila di Serie A per la prima volta da dicembre 2021 (sei in quel caso).

• Matheus Henrique ha segnato quattro gol in questo campionato, tutti in trasferta; tra i giocatori del Sassuolo nessuno ha segnato di più nelle gare esterne di questa Serie A (quattro anche per Domenico Berardi).

• Manolo Gabbiadini ha segnato sette gol in questo campionato; era dal 2019/20 (11 in quel caso) che l’attaccante non segnava così tante reti in una singola stagione di Serie A.

• Nadir Zortea ha fornito il suo primo assist col Sassuolo in Serie A mentre Emil Ceïde ha registrato contro la Sampdoria il suo primo passaggio vincente nella competizione alla 24a presenza nel torneo.

• La Sampdoria (33) è la squadra che ha subito più reti nei primi tempi di questa Serie A.

• Il Sassuolo ha subito due gol su autorete in questa Serie A, solo Bologna e Lecce (entrambe tre) ne contano di più.

• La Sampdoria ha pareggiato due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dall’agosto 2022 (vs Juventus e Lazio).

• Il Sassuolo ha pareggiato due delle ultime quattro gare di Serie A (2P), tanti pari quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare del torneo (8V, 4P).

• Il Sassuolo ha subito almeno due gol in sei trasferte consecutive di campionato per la prima volta in Serie A.

• La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 12 gare del torneo; era dal periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 che la squadra blucerchiata non subiva reti per così tante gare consecutive in Serie A (14 in quel caso).

• Con la partita di stasera, Andrea Consigli (475) ha raggiunto Giacinto Facchetti (475) al 25° posto della classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A.

• Sam Lammers ha giocato contro il Sassuolo la sua 50a partita in Serie A.

• Filippo Romagna è tornato a giocare una partita di Serie A a distanza di 1173 giorni dall'ultima, disputata il 9 marzo 2020, contro il Brescia, al MAPEI Stadium.