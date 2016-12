Ciclismo, su Italia 1 uno speciale dedicato a Marco Pantani

A dieci anni esatti dalla scomparsa, Sport Mediaset dedica una serata a Marco Pantani. Uno speciale che,attraverso nuove testimonianze e documenti inediti, tornerà a indagare sui due momenti cruciali che hanno segnato la vita del Pirata. Dal controllo medico di Madonna di Campiglio, nel 1999, dove Pantani venne sospeso dal Giro per un elevato livello di ematocrito e di cui sarà trasmessa un’intervista esclusiva ad un testimone oculare che assicura che, invece, quella mattina Marco era in regola. E la notte di Rimini, dove nuove prove cercheranno di far luce sulla dinamica della misteriosa morte del ciclista romagnolo, trovato senza vita la mattina del 14 febbraio 2004.