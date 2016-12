Pistorius: vomito in aula mentre parla il patologo

Ha vomitato copiosamente in aula, evidentemente disturbato dalle parole del patologo forense che ha svolto l'autopsia sul corpo di Reeva Steenkamp e dal ricordo di quanto accaduto in quel terribile giorno. Oscar Pistorius non ha retto alle parole del medico Gert Saayman e ha reagito in maniera davvero drammatica. Dopo aver abbandonato l'aula, peraltro, al rientro l'atleta sudafricano ha ricominciato ad avere conati di vomito.