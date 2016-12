Hockey: Bolzano nella storia, suo lo scudetto d'Austria

Serata storica per l'Hockey Club Bolzano , trionfatore nella Ebel Liga grazie alla vittoria conquistata nella decisiva gara 5 della finale scudetto contro Salisburgo . Un sogno diventato realtà per gli altoatesini, alla prima partecipazione assoluta nel massimo campionato austriaco dopo 19 titoli vinti in quello italiano, che sono riusciti a trovare la rete del definitivo 3-2 soltanto nei tempi supplementari grazie a Ziga Pance .

Dopo una finalissima infinita, quattro partite e un pareggio di vittorie (2-2), i giocatori di Bolzano compiono una vera e propria impresa, superando in trasferta i quotatissimi avversari austriaci e consegnando alle cronache il primo successo italiano in un campionato straniero. "Questa squadra ha carattere e orgoglio da vendere, giocheremo una grande partita", aveva promesso il coach bolzanino Tom Pokel e sul ghiaccio della Volksgarten Arena sono servite tutte queste qualità per recuperare in ben due occasioni il risultato. Dopo la rete nei primi 10' di Merckler e il pari siglato da Piche nel secondo periodo, Bolzano è andata sotto per la seconda volta e ha avuto bisogno del powerplay per trovare il 2-2 di Shar. Al termine dei primi due periodi passati a rincorrere, Bolzano non è riuscita ad invertire la tendenza e si è reso necessario l'overtime per piegare la resistenza di Salisburgo. Eroi di serata il portiere Jaroslav Huebl, vera e propria saracinesca in più di un occasione, e il match winner Ziga Pance che ha evitato gli shootout facendo impazzire di gioia il pubblico biancorosso sugli spalti con la rete del 3-2.