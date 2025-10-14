"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan si racconta a cuore aperto e affida i suoi ricordi ad Alessandro Alciato nel libro "La mia vita sempre al centro", edito da Cairo. La storia del centrocampista armeno è veramente un romanzo. Perde il padre, calciatore anche lui, quando ha solo 7 anni. Parte in salita ma ha sempre in testa il pallone, un amore costante e un modo per rendere omaggio a chi non c'è più. Dalla prima divisione armena passa a quella ucraina per poi approdare in Bundesliga con il Borussia Dortmund, in Premier, con Manchester United e Arsenal, e ritrovarsi in Serie A con Roma e Inter. Tutto il meglio del calcio europeo, condito da titoli nazionali e continentali e incontri con personaggi incredibili.