"Ci chiamano sciacalli": Carlo Pallavicino racconta i retroscena della vita di un procuratore

"Ci chiamano sciacalli", come a sottolineare, già dal titolo, il modo in cui viene percepito il procuratore di calcio. Carlo Pallavicino ha vissuto gli anni d'oro del nostro pallone, e li ha vissuti dall'interno. Da agente di campioni, sul campo e in panchina, ha voluto raccontare in un libro la bellezza, gli aneddoti divertenti e le incazzature di un mestiere che affascina tanti ma che non è una passeggiata di salute, anzi. E' la storia di un ragazzino innamorato della Fiorentina che trasforma la passione in un lavoro, dall'incontro con Giovanni Branchini, storico procuratore della boxe poi passato al calcio, al rapporto con campioni assoluti, come Careca e Ronaldo il Fenomeno (e le pagine che lo riguardano rivelano particolari sconosciuti e appetitosi per chi ama le storie inedite).