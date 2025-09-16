"La colpa è di chi muore": quando il sogno del pallone si trasforma in un incubo

Marco Bellinazzo, dopo i saggi dedicati Napoli di Maradona e ai risvolti economici e di potere del calcio mondiale, ha scritto un romanzo che ha il sapore del noir. Edito da Fandango libri, "La colpa è di chi muore" è un libro che ha sempre il pallone al centro della trama, anche se fa da sfondo ai veri protagonisti della storia: quelli che uccidono i sogni. I sogni, in questo caso, dei ragazzini che scappano da Paesi e realtà invivibili per accarezzare la speranza di uscire da un incubo. Per poi ritrovarsi a viverne uno diverso.