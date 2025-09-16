Logo SportMediaset
"La colpa è di chi muore": quando il sogno del pallone si trasforma in un incubo

Marco Bellinazzo ci trascina in un noir che ruota intorno ai meandri più sordidi del mondo del pallone

16 Set 2025 - 16:04
Marco Bellinazzo, dopo i saggi dedicati Napoli di Maradona e ai risvolti economici e di potere del calcio mondiale, ha scritto un romanzo che ha il sapore del noir. Edito da Fandango libri, "La colpa è di chi muore" è un libro che ha sempre il pallone al centro della trama, anche se fa da sfondo ai veri protagonisti della storia: quelli che uccidono i sogni. I sogni, in questo caso, dei ragazzini che scappano da Paesi e realtà invivibili per accarezzare la speranza di uscire da un incubo. Per poi ritrovarsi a viverne uno diverso. 

La storia parte dalla Nigeria ma potrebbe essere ambientata in qualsiasi luogo disagiato del pianeta. C'è la disillusione, il cinismo di chi non si ferma davanti a nulla quando ha la possibilità del profitto personale. Ma c'è anche un cadavere ripescato dal fondo del lago di Lugano e la voglia di scoprire la verità di un giornalista a cui le delusioni professionali non hanno tolto la voglia di indagare e fare davvero il proprio mestiere. E' la storia, insomma, come ha scritto sui social l'autore, "di chi è stritolato dal più crudele dei conflitti generati dall'esperienza umana: quello tra il potere e il talento, in tutte le loro forme". 

