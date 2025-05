Lucky loser, storia di un perdente di successo: quando la vita assomiglia al tennis

Game, set, match. Le parole magiche che chiudono un incontro di tennis suonano come qualcosa di definitivo, una sorta di incantesimo che però ti rimanda alla prossima partita in un susseguirsi di momenti esaltanti, fallimenti, delusioni ed euforia. Come la vita. La differenza è che nell'esistenza di chiunque ci si può anche permettere di staccare con la testa, mentre quando hai la racchetta in mano, soprattutto ad alti livelli, devi essere sempre sul pezzo. Ecco perché i più grandi non si fanno influenzare da nessuna emozione, anche dopo un errore inspiegabile. Tanto poi si ricomincia.