L'evoluzione dei processi motivazionali nello sport: l'esempio di Julio Velasco

Tutti sanno oggi chi è Julio Velasco, cosa ha fatto nella sua carriera da CT vincente della pallavolo italiana maschile e femminile. Tutti conoscono le sue doti di comunicatore e di leader di un progetto. Tutto – chi più o chi meno – restano incantati nel sentirlo parlare. Ma si dà per scontato che Velasco sia sempre stato il signore sorridente che vediamo oggi, invece – ovviamente – è stato giovane anche lui, ha avuto una gavetta da affrontare, un percorso da compiere. E pochi sanno da dove è partito.