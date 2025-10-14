Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Israele 3-0: gli azzurri si assicurano un posto ai playoff

L'Italia supera 3-0 Israele nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 e si assicura aritmeticamente un posto ai playoff. Protagonista assoluto della serata di Udine è Mateo Retegui, che piega la resistenza della nazionale di Ben Shimon con un gol per tempo: prima il rigore guadagnato e trasformato nei minuti di recupero, poi lo splendido destro a giro all'incrocio che mette in ghiaccio i tre punti. Nel finale ci pensa Mancini ad arrotondare il risultato. Nella prossima sosta gli azzurri di Gattuso affronteranno Moldavia e Norvegia e, a meno di impronosticabili passi falsi di Haaland e compagni contro l'Estonia, potranno ambire al massimo a raggiungerli in classifica battendoli a San Siro, ma con un distacco incolmabile nella differenza reti. Quasi certamente, dunque, le speranze di tornare ai Mondiali dopo 12 anni passeranno ancora una volta dagli spareggi.