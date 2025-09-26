'Diba e Totti': la storia degli ultimi 50 anni della Roma attraverso due grandi Capitani

Una città, una maglia: un viaggio nel mondo giallorosso insieme a due straordinari numeri 10di Enzo Palladini
© Foto da web
Tutto inizia come passione per il calcio (un pomeriggio passato in casa rinunciando al gioco per sapere come finiva lo spareggio Bologna-Inter per lo scudetto 1964-65), poi quel fuoco inizia ad ardere per una sola maglia e per due soli colori: il giallo e il rosso. Da romanista innamorato oltre che competente, Mauro De Cesare racconta due personaggi che sono tappi fatti del suo stesso sughero: Agostino Di Bartolomei e Francesco Totti, capitani storici della Roma. Ne esce, come scrive lo stesso De Cesare, giornalista di lungo corso, “un racconto nel quale puoi respirare l’amore, i profumi e il romanismo della città e della squadra più belle del mondo”.
Pagine che grondano amore e grondano romanismo oltre che romanità, fin dal racconto del primo derby visto allo stadio, all’età di dieci anni, insieme alla mamma. Quel giorno Fabio Capello segnò su rigore il gol che consentì ai giallorossi di recuperare un derby dopo essere stati in svantaggio e un signore di fede laziale regalo al piccolo Mauro un sorriso: “Sono felice che abbia segnato la Roma, così questo ragazzo può smettere di piangere per la sua squadra”.
Una storia d’amore ma anche un documento interessante, con particolari inediti sulla vita dei due grandi capitani. Nella prima parte, dedicata ad Agostino Di Bartolomei, troviamo un’intervista a Marisa, la vedova di Ago, che racconta tanti particolari sulla vita del merito e soprattutto sul suo amore per i colori giallorossi. Nella seconda parte invece c’è un’intervista a Francesco Totti alla quale ne segue una alla mitica mamma Fiorella, che è sempre stata al fianco del capitano durante la sua carriera.
Un libro agile, pieno di citazioni, perfetto per chi ama la Roma ma anche per chi ama il calcio in generale, in modo da immedesimarsi nel mondo giallorosso. Forse è vero che la tifoseria romanista è diversa da tutte le altre e in qualche modo De Cesare prova a spiegarci perché.
DIBA & TOTTI, UNA CITTA’ UNA MAGLIA
di Mauro De Cesare
Pagine 108
Disponibile su Amazon
Commenti (0)