'Diba e Totti': la storia degli ultimi 50 anni della Roma attraverso due grandi Capitani

Tutto inizia come passione per il calcio (un pomeriggio passato in casa rinunciando al gioco per sapere come finiva lo spareggio Bologna-Inter per lo scudetto 1964-65), poi quel fuoco inizia ad ardere per una sola maglia e per due soli colori: il giallo e il rosso. Da romanista innamorato oltre che competente, Mauro De Cesare racconta due personaggi che sono tappi fatti del suo stesso sughero: Agostino Di Bartolomei e Francesco Totti, capitani storici della Roma. Ne esce, come scrive lo stesso De Cesare, giornalista di lungo corso, “un racconto nel quale puoi respirare l’amore, i profumi e il romanismo della città e della squadra più belle del mondo”.