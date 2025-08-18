"Milano Capitale dello Sport", la recensione del libro di Federico Casotti

Il libro è un viaggio innanzitutto attraverso i luoghi dello sport milanese, raggruppati per discipline là dove possibile, visto che diversi impianti di ieri e di oggi hanno scritto pagine memorabili in molteplici discipline, intersecandosi spesso con la cultura popolare. Un percorso che permette di vedere con occhi diversi i luoghi simbolo dello sport milanese e nazionale, e che ci permette di capire come lo sport non sia solo legato all’evento sportivo in sè, ma oltre a essere passione e identità è anche architettura, urbanistica. Gli impianti sportivi si insinuano all’interno del tessuto di una città, ne plasmano spazi e ne dettano i ritmi in maniera più profonda di quanto si possa immaginare.