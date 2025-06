"Patrizio Oliva - la mia storia" e "Storie maledette della boxe": due testi per veri appassionati

Ma Oliva è anche il pugile che ha fatto sognare l’Italia vincendo la medaglia d’oro a Mosca 1980, che ha combattuto per titoli mondiali in giro per il mondo, che ha dedicato una sostanziosa parte della sua vita a insegnare la nobile arte ai giovani. Un libro in cui c’è tanta tristezza ma ci sono anche tanti messaggi positivi, un elogio del pugilato, delle sue potenzialità, della tremenda forza vitale che può infondere in un uomo, giovane o meno giovane.