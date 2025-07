Milan 1993-94, sulla vetta dell’Olimpo: la storia della squadra che vinceva tutto

Proprio la sede di quella finale ha ispirato il titolo di un libro pubblicato poco più di trent’anni dopo: “Milan 1993-94, Sulla vetta dell’Olimpo”. L’autore, Massimiliano Ruzzante, oltre a essere un accesissimo tifoso milanista, è anche un grande appassionato di storia calcistica e ha messo insieme materiale davvero interessante nelle sue 150 pagine. Il suo non è un banale racconto, ma alle date e alle cronache ha aggiunto anche una decina di interviste inedite ai protagonisti di quella stagione straordinaria: Fabio Capello, Marco Simone, Sebastiano Rossi, Mauro Tassotti, Dejan Savicevic, Filippo Galli, Stefano Eranio, Jean-Pierre Papin, Silvano Ramaccioni. Il tutto è impreziosito da una prefazione dello stesso Filippo Galli che - come focus della notte di Atene - ricorda: “Arrivammo in finale con Baresi e Costacurta squalificati, in pratica metà difesa assente e davanti avevamo il Barcellona, guidato da Johan Cruyff, una squadra perfetta che in attacco presentava Stoichkov e Romario”. Poi aggiunge che la chiave per sovvertire il pronostico fu la grande professionalità della squadra e dello staff.